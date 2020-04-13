13 Nisan 2020 Pazartesi 23:39 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 23:39

Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda bir tarih belirleneceğini ifade eden Mert, "1 Mayıs tarihinde, Spor Bakanımızın, Kulüpler Birliği ve federasyon başkanlarıyla toplantı olacak. O toplantıda Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda bir tarih belirlenecek" ifadelerini kullandı.

"LİG 21 TAKIMLA OYNANABİLİR"



Küme düşmenin bu sezon kaldırılabileceğini ifade eden Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Alttan 3 takım çıkarılıp, 21 takımla bu lig oynanabilir. İngiltere Premier Lig, Fransa 1. Lig ve İspanya Ligi 20 takımla oynanıyor. Süper Lig'de de böyle olabilir. Yayıncı kuruluşun bundan zararı olmaz ve daha maç oynanır" dedi.

PLAY-OFF SİSTEMİ UYGULANIR MI?



Olağanüstü bir süreç yaşandığını vurgulayan Mert, "İlk 4 takım şampiyonluk potasında görünüyor, önümüzdeki sezon öncesinde aralarında play-off sistemi yapılabilir. Daha önce böyle bir sistem yok deniyor ama bu yaşadığımız durum da daha önce gördüğümüz bir durum değil" diyerek sözlerini noktaladı.