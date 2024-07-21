Süper Lig ile anılan Hojbjerg yeni adresine imzayı atıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Danimarkalı orta saha oyuncusu Pierre-Emile Höjbjerg'in yeni adresi belli oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Marsilya, Tottenham'dan Pierre-Emile Höjbjerg'i kadrosuna katmak üzere. Oyuncu ve kulübü yapılan görüşmeler son aşamaya geldi.

Haberde; Marsilya Sportif Direktörü Mehdi Benatia ve Başkan Pablo Longoria'nın bu transferde önemli rol oynadığı ve imzaların kısa süre içinde atılacağı kaydedildi.

Marsilya'nın bu transfer için 13.5milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon 39 maça çıkmasına rağmen toplam 1480 dakika süre alan Viking, Tottenham ile 2025 yılında bitecek sözleşmesini uzatmadı.