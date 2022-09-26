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Spor

Süper Lig kulübünden Morutan itirafı!

Sivas Spor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'ın Seri B takımı Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan'ı istediklerini belirtti.

26 Eylül 2022 Pazartesi 21:54 - Güncelleme:
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Sezon başında Galatasaray 'dan İtalya Serie B ekibi Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan'ın menajeri Giovanni Becali, transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rumen oyuncunun maaşında düşüşü göze alarak Pisa'ya transfer olduğunu açıkladı.

OrangeSport'a yaptığı açıklamada oyuncusunun Sivasspor yerine Pisa'yı tercih ettiğini belirten Becali, "Morutan, daha iyi para kazanabilirdi. Galatasaray'daki maaşı ve ikramiyelerle Sivasspor'a gidebilirdi. Pisa'daki oluşuma inandı. Başkan, sportif direktör ve Giorgio'nun kardeşi Claudio Chiellini'nin projesine inandı. Morutan, Serie B'de oynamak için para kaybetti" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Morutan için Pisa'dan 150 bin Euro geçici transfer bedeli alırken 5.5 milyon Euro'luk da satın alma opsiyonu belirlenmişti. Bazı şartlara bağlanan satın alma maddesi için, "Pisa Sporting Club S.r.l. 31 Mayıs 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu 5.500.000 Euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa Sporting Club S.r.l'nin İtalya Serie A Ligi'ne çıkması durumunda kesin satın alma şartı 5.500.000 Euro transfer bedeli ile gerçekleşecektir" açıklaması yapılmıştı.

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