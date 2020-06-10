İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8047
  • EURO
    7,6791
  • ALTIN
    373.322
  • BIST100
    108891
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig maçları saygı duruşuyla başlayacak
Spor

Süper Lig maçları saygı duruşuyla başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler ve vefat eden eski milli futbolcu Talat Özkarslı için 12-15 Haziran'da oynanacak Süper Lig maçlar öncesinde saygı duruşunda bulunacağını açıkladı.

DHA10 Haziran 2020 Çarşamba 17:15 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 17:15
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Covid-19 salgını sebebiyle, başta sağlık çalışanları ve vatandaşları olmak üzere tüm dünyada hayatını kaybeden insanlar ve vefat eden A Milli Takım eski futbolcusu Talat Özkarslı anısına, 12-15 Haziran 2020 tarihleri arasında oynanacak Süper Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle, başta sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımız olmak üzere tüm dünyada hayatını kaybeden insanlar ve vefat eden A Milli Takım eski futbolcusu Talat Özkarslı anısına, 12-15 Haziran 2020 tarihleri arasında oynanacak Süper Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Ayrıca dileyen kulüpler müsabakalarda siyah kol bandı takabilecek."

Petrol kuyusundaki yangını söndürmek için 100 mm toplarla vurdular

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.