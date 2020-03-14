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Spor

TFF Başkanı Özdemir'den açıklama geldi: Süper Lig maçları şifresiz yayınlanacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs tehdidi ile ilgili olarak, 'Dünyada en hızlı aksiyon alan ülkeyiz. Önce insan sağlığı' dedi. Özdemir, Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma ihtimalini için ise 'Alınmış bir karar yok. Maçların hangi şartlarda yayınlanabileceğini yayıncı kuruluş beIN SPORTS yöneticileri ile konuşacağız.' ifadelerini kullandı.

14 Mart 2020 Cumartesi 11:00 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 11:00
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TFF Başkanı Nihat Özdemir, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan 'Hakem meslek lisesi protokolü' imza töreni öncesinde basın mensupları ile sohbet etti.

Dünyanın 1 numaralı gündemi olan koronavirüs tehdidine karşı tüm önlemleri aldıklarını aktaran Özdemir, "Her şeyden önce insan sağlığı. Dünyada en hızlı aksiyon alan ülkeyiz. Her türlü tedbiri alıyoruz" ifadesini kullandı.

Sadece futbol müsabakalarının değil, tüm spor karşılaşmalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olacağına dikkat çeken Özdemir, Galatasaray 'ın liglerin ertelenmesi talebi ile ilgili olarak, "Alınan tedbir kararları sadece futbol maçları ile ilgili değil. Tüm spor müsabakaları ile ilgili. Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuda bir karar alma sorumluluğu yok. Sayın Cumhurbaşkanı ve bakanlarımız, konuyla ilgili tedbirleri hayata geçiriyor, önemli kararları alıyor" dedi.

MAÇLAR ŞİFRESİZ Mİ?

Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanıp yayınlanamayacağı yönündeki soruya da yanıt veren Nihat Özdemir, "Alınmış bir karar yok. Maçların hangi şartlarda yayınlanabileceğini yayıncı kuruluş beIN SPORTS yöneticileri ile konuşacağız. Koronavirüs tehdidi nedeniyle maçların seyircisiz oynandığı ülkelerde alınmış bazı kararlar var. Dünyada örnekleri mevcut. Almanya ve Portekiz'deki yayıncılar karşılaşmaları şifresiz yayınlama kararı aldı. Yapacağımız görüşme sonrası durum netlik kazanır" dedi. Çokça eleştirilen hakemlerle ilgili de yorum yapan Özdemir, "Bakın yepyeni bir hakemimiz daha var. Abdülkadir Bitigen, Galatasaray-Beşiktaş derbisini yönetecek. Sezon başında derbi yöneteceği kimin aklına gelirdi. Hakemlerimizi cesaretlendirmeli, onlara destek olmalıyız" diyerek sözlerini noktaladı. (Fanatik)

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