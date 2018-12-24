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Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada tamamladı

Spor Toto Süper Lig puan durumu nasıl oluştu? Fenerbahçe tarihinde ilk kez devreyi puan durumunda 17. sırada tamamladı. İşte Süper Lig puan durumu, 17. haftada alınan sonuçlar...

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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve tarihinde ilk kez ilk devreyi küme düşme hattının içerisinde tamamladı. 
 
Fenerbahçe'nin daha atak oynadığı ve zaman zaman gol pozisyonları da yakaladı ancak skoru değiştiremedi. Antalyaspor ise tek tehlikeli atağını 86. dakikada yaptı ancak bu pozisyondan da gol sesi çıkmadı.
 
Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 27'ye, Fenerbahçe ise 16'ya yükseltti ve sarı lacivertliler ilk yarıyı 17. sırada tamamladı.
 
SÜPER LİG PUAN DURUMU
 
 
SÜPER LİG'DE HAFTANIN SONUÇLARI
 
22 Aralık Cumartesi:
 
MKE Ankaragücü 0-3 Göztepe
Aytemiz Alanyaspor 1-1 Medipol Başakşehir
Kasımpaşa 4-1 Beşiktaş
 
23 Aralık Pazar:
 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-1 Kayserispor
Bursaspor 1-1 Evkur Yeni Malatyaspor
Trabzonspor 4-1 Çaykur Rizespor
Galatasaray 4-2 Demir Grup Sivasspor
 
24 Aralık Pazartesi:
 
Antalyaspor 0-0 Fenerbahçe
Akhisarspor 0-0 Atiker Konyaspor

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