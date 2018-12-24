Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve tarihinde ilk kez ilk devreyi küme düşme hattının içerisinde tamamladı.

Fenerbahçe'nin daha atak oynadığı ve zaman zaman gol pozisyonları da yakaladı ancak skoru değiştiremedi. Antalyaspor ise tek tehlikeli atağını 86. dakikada yaptı ancak bu pozisyondan da gol sesi çıkmadı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 27'ye, Fenerbahçe ise 16'ya yükseltti ve sarı lacivertliler ilk yarıyı 17. sırada tamamladı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG'DE HAFTANIN SONUÇLARI

22 Aralık Cumartesi:

MKE Ankaragücü 0-3 Göztepe

Aytemiz Alanyaspor 1-1 Medipol Başakşehir

Kasımpaşa 4-1 Beşiktaş

23 Aralık Pazar:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-1 Kayserispor

Bursaspor 1-1 Evkur Yeni Malatyaspor

Trabzonspor 4-1 Çaykur Rizespor

Galatasaray 4-2 Demir Grup Sivasspor

24 Aralık Pazartesi:

Antalyaspor 0-0 Fenerbahçe

Akhisarspor 0-0 Atiker Konyaspor