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Spor

Süper Lig rekorunu kırdılar! Deplasman fatihi Fenerbahçe

Fenerbahçe dün akşam deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı lacivertli takım bu skorla kırılması zor bir rekora imza attı ve lig tarihinde tek sezonda üst üste 10 dış saha galibiyeti alan ilk takım oldu. İşte detaylar...

Fanatik15 Nisan 2024 Pazartesi 09:05 - Güncelleme:
Süper Lig rekorunu kırdılar! Deplasman fatihi Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Mücadelede 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, Edin Dzeko ve Michy Batshuayi'nin golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sezon deplasmanda başarılı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, bu müsabakada da hanesine 3 puan yazdırırken, dış sahada 15 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Kanarya bu süreçte; Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Antalyaspor, Rizespor, Hatayspor, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'ü mağlup ederken, Adana Demirspor ile berabere kaldı. Dış sahada en fazla puan (46) toplayan takım konumunda yer alan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı maçlarda rakip fileleri 38 kez havalandırdı.

LİG REKORU KIRDI

Öte yandan sarı-lacivertliler, dış sahada oynadığı 16 maçın 10'unda kalesini gole kapattı. Süper Lig deplasmanlarında oynadığı son 10 maçta puan kaybetmeyen Fenerbahçe, lig tarihinde tek sezonda üst üste 10 dış saha galibiyeti alan ilk takım oldu.

DEPLASMANDA EN FAZLA GALİBİYET ALDIĞI SEZON

Sarı-lacivertliler, Karagümrük karşısında aldığı galibiyetle bu sezon dış sahada 15. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, 21 takımla oynanan 2020-2021 sezonundaki rekorunu da egale ederek 14 galibiyet aldığı sezonu geride bıraktı. Kanarya o sezon deplasmanda 47 puan toplamıştı. Şampiyonluk yaşadığı 2010-2011 sezonunda 9 maçlık galibiyet serisi yakalarken, bu sezon bu sayıyı geçmeyi başardı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, kalan bölümde dış sahada 1 puan alması durumunda puan rekorunu egale edecek, söz konusu rakamı geçmesi durumunda ise puan rekorunu kıracak.

Fenerbahçe, ligde bir sonraki hafta Sivasspor'a konuk olacak.

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