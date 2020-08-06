Süper Lig şampiyonuna şok! Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak

06 Ağustos 2020 Perşembe 00:05 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 00:05

Medipol Başakşehir'un UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesiyle birlikte Türkiye'nin Avrupa'da yoluna devam eden takımı kalmamış oldu. Türkiye böylece, sezonu 33.600 UEFA ülke puanıyla ve 11. sırada kapattı.

2020/21 sezonunda Türkiye'de şampiyon olacak takım, direkt olarak Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma hakkını kaybetmiş oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi kurallarına göre, sıralamada ilk 10'da yer alan ülkelerin takımları direkt olarak gruplara katılabiliyor.

SON 30 YIL UMUDU



Süper Lig'in şampiyonu, 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılım için başka şartları arayacak. 2020/21 sezonunda Türkiye'nin üstünde yer alan 10 ülkeden birinin temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa Süper Lig şampiyonu direkt olarak gruplara kalacak. Bu 10 ülke ise İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, Portekiz, Rusya, Belçika, Hollanda ve Ukrayna...

Şampiyonlar Ligi'nin son 30 sezonunda şampiyon, bu 10 ülkeden çıktı. Bu 10 ülkeden çıkmayan son şampiyon ise 1990/91 sezonunda Kızılyıldız'dı.