TFF Süper Lig maçları ile ilgili kararını açıkladı!

17 Mart 2020 Salı 18:24 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 18:58

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA ile yapılan görüşme sonrası basın toplantısı düzenliyor.

"TFF olarak EURO 2020'nin ertelenmesi kararına destek veriyoruz. Liglerin seyircisiz oynanması kararı ile ilgili bir değişiklik yok. Nisan ayının sonuna kadar maçlar seyircisiz oynanmaya devam edecek.

"HER DAKİKA DURUM DEĞİŞEBİLİR"

"Her dakika durum değişebilir. Çok aklı başında olan, çok iyi planlama yapan bir Sağlık Bakanımız ve bir bilim kurulumuz var. Her şarttaki durumda, Türkiye'yi en az etkileyecek kararları alıyorlar. Bizim onlarla sürekli mesaimiz var. Şu anda açıklanan program devam etmektedir. İnşallah bu akşam Göztepe-Rizespor maçı oynanacak ve ligde eksik maçımız olmayacak. Verilmiş karar neticesinde liglerimiz devam etmektedir."



"BİZ TÜRKİYE'YİZ, ÇOK SAĞLIKLI KARAR ALIYORLAR"

"Ukrayna oynamaya devam etmektedir ama onlar da karar alabilir. Biz Türkiye'yiz, çok sağlıklı karar alıyorlar. Şu anda en az etkilenen ülke, Türkiye'dir. Cumhurbaşkanlığı açıklama yaptı, sokağa çıkmama gibi bir kararımız da yoktur."



SERVET YARDIMCI: ŞAMPİYONANIN ŞEHİR SAYISI AZALABİLİR

Servet Yardımcı: Şehir sayısı azalabilir ancak Avrupa Şampiyonası aynı formatta düzenlenecek.



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