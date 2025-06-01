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Spor

Süper Lig sona erdi! İşte Süper Kupa'da eşleşmeler

TFF'nin yeni formatla düzenleyeceği Süper Kupa'nın 4 katılımcısı belli oldu. Aynı zamanda Süper Kupa'daki yarı final eşleşmeleri de netleşti.

Haber Merkezi1 Haziran 2025 Pazar 21:08 - Güncelleme:
Süper Lig sona erdi! İşte Süper Kupa'da eşleşmeler
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TFF Süper Kupa'da yeni formatla 2025'te bir ilki başlatacak. Turnuva formatına dönecek Süper Kupa'da 4 takım yer alacak.

Lig şampiyonu ile kupa şampiyonunun aynı takım olması sonrası eşleşmeler Süper Lig'in de sona ermesiyle netleşti. Ligi ve kupayı şampiyon tamamlayan Galatasaray, yarı finalde kupa finalisti Trabzonspor ile eşleşti.

Süper Lig'de son haftada üçüncü sırayı alan Samsunspor, turnuvaya katılması kesinleşen son takım oldu. Lig 2.'si Fenerbahçe ile lig 3.'sü Samsunspor diğer yarı finalde karşılaşacak.

Süper Kupa'nın yarı final ve final maçları Ocak 2026'da oynanacak.

  • Süper Kupa
  • Yarı Final
  • Katılımcılar

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