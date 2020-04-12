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Spor

Süper Lig takımları, Murat Elkatmış için kapışıyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Elkatmış için birçok Süper Lig kulübü devreye girdi.

DHA12 Nisan 2020 Pazar 12:22 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 12:22
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Sarı lacivertlilerin altyapısından yetişen ve bu sezon 10 maçta forma giyen genç futbolcuyu Kasımpaşa, Konyaspor, Gençlerbirliği ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün takibe aldığı ifade edildi. Süper Lig ekiplerinin Murat için şimdiden nabız yokladığı ifade edilirken, yönetimin iyi bir bonservis bedeli karşılığında oyuncuyu bir üst lige göndereceği vurgulandı.

Teknik direktör Cenk Laleci, Murat'ın gelecek vaadeden bir futbolcu olduğunu dile getirip, "Murat çok yetenekli ve karakterli bir oyuncu. Onu en iyi yerlerde görmek isteriz" dedi.

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