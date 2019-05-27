28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0622
  • 6,7902
  • 250.668
  • 85.984
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşamış bir kulüp ilk kez bir alt lige düştü

Bursaspor'un Spor Toto Süper Lig'i 16. sırada tamamlayarak küme düşmesiyle ilk kez şampiyonluk yaşamış bir kulüp bir alt lige düşmüş oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ligin son haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor, bu sonuca rağmen Göztepe'nin kendi sahasında MKE Ankaragücü'nü aynı skorla yenmesiyle küme düşmekten kurtulamadı.

Göztepe bu galibiyetle puanını 38'e yükseltti ve rakibinin bir puan gerisinde kalan son "Anadolu şampiyonu" yeşil-beyazlılar, Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile beraber bir alt lige düştü.

- Tarihte ilk kez "şampiyon" küme düştü

Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda şampiyon olan Bursaspor, Türk futbol tarihinde "Dört büyükler" dışında bu başarıya ulaşan 5. takım unvanını almıştı.

Ertuğrul Sağlam yönetiminde tarih yazan yeşil-beyazlı ekip, aynı zamanda Trabzonspor'un dışında şampiyonluğu İstanbul dışına taşıyan ikinci ekip olmuştu.

Bu şampiyonluğun ardından bir türlü istikrarını tekrar yakalamayan Bursa ekibi, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da son haftada lige tutunmuştu.

Yine bu sezonda son haftalara kadar düşme potasından kurtulamayan Bursaspor, bu kez aynı senaryoyu yazamadı ve ligi 16. sırada tamamlayarak bir alt lige düştü.

Alınan bu kötü sonuçla, ilk kez şampiyonluk yaşamış bir kulüp Türk futbol tarihinde kümeye düşmüş oldu.

- 56 yıllık tarihinde ikinci kez "kabus"

Süper Lig'in 2003-2004 sezonunu 40 puan toplayarak 16. sırada bitiren Bursaspor, tarihinde ilk kez küme düşmüştü.

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren yeşil-beyazlılar, iki sezonluk alt lig macerasının ardından tekrar Süper Lig'e yükselmişti.

Bu "kara" sezonun ardından yaşadığı "kabusu" bir kez daha gören Bursaspor, bu kez 37 puan toplayarak o sezondan daha kötü bir yıl geçirdi ve 56 yıllık tarihinde ikinci kez bu başarısızlığını yineledi.

- Mesut Bakkal kurtaramadı

Samet Aybaba ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Mesut Bakkal, Bursaspor'u küme düşmekten kurtaramadı.

Bakkal yönetimindeki yeşil-beyazlılar, oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

- Gol yollarındaki sıkıntı belirleyici oldu

Bursaspor'un kümeye düşmesindeki en belirleyici unsurlardan biri gol yollarındaki sıkıntısı oldu.

Çıktığı 34 maçta rakip fileleri sadece 28 kez havalandıran yeşil-beyazlılar, en az gol atan takım olarak ligi noktaladı.

Maç başına 0,8 gol ortalamasıyla oynayan Bursaspor, en son 16 takımlı 1993-1994 sezonu 26 golle tamamlayarak bu ortalamanın altında kalmıştı.

THY´den dev hazırlık: Gizemli şehre taşıyacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

23 Haziran'da yarışacak kesin aday listesi açıklandı

23 Haziran'da yarışacak kesin aday listesi açıklandı

Kral Selman'ın acil toplantı davetine 3 Arap lider katılacak

Kral Selman'ın acil toplantı davetine 3 Arap lider katılacak

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

'Korkunç şeylerin olduğunu görmek istemeyiz, özellikle ben'

'Korkunç şeylerin olduğunu görmek istemeyiz, özellikle ben'

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polis: Önce o silah çekti

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polis: Önce o silah çekti

Büyük depremin habercisi! Derinlerden gelip kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi! Derinlerden gelip kıyıya vurdu

3 yıl önce kuruldu! İlk defa bu sene...

3 yıl önce kuruldu! İlk defa bu sene...

Ses kayıtları darbeci yurtta sulh konseyini ele verdi

Ses kayıtları darbeci yurtta sulh konseyini ele verdi
 

POPÜLER HABERLER

Yiyen bu lezzetten vazgeçemiyor: Çatal-bıçak kullanılmadan tüketiliyor

Yiyen bu lezzetten vazgeçemiyor: Çatal-bıçak kullanılmadan tüketiliyor

THY'den dev hazırlık: Gizemli şehre taşıyacak

THY'den dev hazırlık: Gizemli şehre taşıyacak

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Bu hafta Türkiye'ye geliyorlar

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Bu hafta Türkiye'ye geliyorlar

Türkiye'nin en büyük kanyonu görenleri kendine hayran bırakıyor

Türkiye'nin en büyük kanyonu görenleri kendine hayran bırakıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA