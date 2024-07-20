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Spor

Süper Lig tarihine geçecek transfer! Aslan Wendel'e imzayı attırıyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, dev bir transferde mutlu sona ulaşmak üzere. Sarı kırmızılılar, Zenit'ten Wendel'i renklerine bağlamayı hedefliyor.

20 Temmuz 2024 Cumartesi 21:35 - Güncelleme:
Süper Lig tarihine geçecek transfer! Aslan Wendel'e imzayı attırıyor
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Galatasaray'da 8 numara arayışı sona eriyor. Sarı kırmızılılar, Zenit'te forma giyen Brezilyalı futbolcu Marcus Wendel'in transferinde önemli aşama kaydetti.

Galatasaray, Scott Mctominay ve Emil Hojbjerg gibi isimlerin ardından son olarak Wendel'de karar kıldı.

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray pazarlıklarda sona yaklaştı. 26 yaşındaki oyuncu için ilk olarak çok yüksek bir bonservis talep eden Rus ekibi, 25 milyon euroya kadar düştü.

Galatasaray ise yaklaşık 20-22 milyon euroluk bir bedelle bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. Oyuncuyla da el sıkışan sarı kırmızılıların, Wendel'e yaklaşık 4 milyon euro maaş ödeyeceği öğrenildi.

Brezilyalı futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor. Galatasaray, bu transferi en kısa zamanda bitirerek oyuncuyu ikinci yurt dışı kampına yetiştirmek istiyor.

TRANSFER GERÇEKLEŞİRSE SÜPER LİG REKORU YENİLENECEK

Galatasaray, Wendel'i 17.05 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli ile transfer ederse Süper Lig rekoru kırarak bir Türk kulübünün ödediği en yüksek bonservis olarak tarihe geçecek.

Bu rekor Porto'dan 17.05 milyon Euro'ya Jardel'i transfer eden Galatasaray'da bulunuyor.

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