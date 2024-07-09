Galatasaray forması altında geçen sezon sergilediği performansla Avrupa'nın dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım formasıyla EURO 2024'te de kendinden söz ettirdi.

Avrupa ekiplerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz için İngiliz basınından çarpıcı bir iddia geldi.

PREMİER LİG DEVİ PEŞİNE DÜŞTÜ



Barış Alper Yılmaz ile Aston Villa'nın ilgilendiği belirtilirken bu transfer için Galatasaray'ın bu transfer için 24.5 milyon sterlinin altındaki teklifleri kabul etmeyeceği aktarıldı.

Sarı-kırmızılılar transferi haberde iddia edildiği üzere 24.5 milyon euroya gerçekleştirirse Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'in en pahalı yerli futbolcu satışı olarak tarihe geçecek.

Haberde ayrıca Barış Alper Yılmaz'ın çok yönlü oyununun Aston Villa'yı cezbettiği ve İngiliz ekibinin bu transfer için iddialı takımlardan olabileceği ifade edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Barış Alper geçen sezon Galatasaray formasıyla 55 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 12 asistlik performans gösterdi.