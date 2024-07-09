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Spor

Süper Lig tarihine geçecek transfer! Barış Alper Yılmaz için rekor teklif yolda

Hem Süper Lig'de hem de EURO 2024'te gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Barış Alper Yılmaz'a son olarak Premier Lig ekibi talip oldu. 24 yaşındaki başarılı futbolcu için İngiliz ekibinin kısa süre içerisinden Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor. İşte detaylar...

9 Temmuz 2024 Salı 15:35 - Güncelleme:
Süper Lig tarihine geçecek transfer! Barış Alper Yılmaz için rekor teklif yolda
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Galatasaray forması altında geçen sezon sergilediği performansla Avrupa'nın dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım formasıyla EURO 2024'te de kendinden söz ettirdi.

Avrupa ekiplerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz için İngiliz basınından çarpıcı bir iddia geldi.

PREMİER LİG DEVİ PEŞİNE DÜŞTÜ

Barış Alper Yılmaz ile Aston Villa'nın ilgilendiği belirtilirken bu transfer için Galatasaray'ın bu transfer için 24.5 milyon sterlinin altındaki teklifleri kabul etmeyeceği aktarıldı.

Sarı-kırmızılılar transferi haberde iddia edildiği üzere 24.5 milyon euroya gerçekleştirirse Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'in en pahalı yerli futbolcu satışı olarak tarihe geçecek.

Haberde ayrıca Barış Alper Yılmaz'ın çok yönlü oyununun Aston Villa'yı cezbettiği ve İngiliz ekibinin bu transfer için iddialı takımlardan olabileceği ifade edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Barış Alper geçen sezon Galatasaray formasıyla 55 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 12 asistlik performans gösterdi.

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