Süper Lig ve 1. Lig'de özet sorunu çözüldü
TRT Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, Süper Lig ve TFF 1. Lig özetlerinin TRT Spor ekranlarında yayınlanacağını açıkladı.
Süper Lig ve TFF 1. Lig özetleri TRT SPOR ekranlarından yayınlanmaya başlayacak. Ayrıca Süper Lig maçlarının radyo yayınları da yeniden TRT Radyo 1'de.
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