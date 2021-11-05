Süper Lig ve TFF 1. Lig'de haftanın programı

AA 5 Kasım 2021 Cuma 10:30 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 10:30

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:



Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)

20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

Yarın:

13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

7 Kasım Pazar:

13.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor (Ülker)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

20.00 Tuzlaspor-Altaş Denizlispor (Vefa)

20.00 İstanbulspor-NasaDoge Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Yarın:

13.30 Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Yılport Samsunspor-Manisa FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 MKE Ankaragücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eryaman)

19.00 Altınordu-Eyüpspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

7 Kasım Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)

16.00 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Kocaelispor-Bursaspor (Kocaeli)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup

Yarın:

13.00 Zonguldak Kömürspor-Pazarspor (Karaelmas Kemal Köksal)

13.00 Bucaspor 1928-Kırklarelispor (Yeni Buca)

13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Şanlıurfaspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

13.00 Anagold24 Erzincanspor-Teco Karacabey Belediyespor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

13.00 Tarsus İdman Yurdu-Eskişehirspor (Tarsus İlçe)

13.00 Isparta 32 Spor-Ankara Demirspor (Isparta Atatürk)

13.00 Akhisarspor-Nazilli Belediyespor (Spor Toto Akhisar)

13.00 Pendikspor-Kırşehir Belediyespor (Pendik)

Kırmızı Grup:

Yarın:

12.00 Adıyaman-Sakaryaspor (Adıyaman Atatürk)

13.00 Afjet Afyonspor-Ergene Velimeşespor (Zafer)

13.00 Diyarbekirspor-Etimesgut Belediyespor (Diyarbakır)

13.00 Bodrumspor-Çorum (Bodrum İlçe)

13.00 Silahtaroğlu Vanspor-Sarıyer (Van Atatürk)

13.00 Somaspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare (Soma Atatürk)

13.00 Ankaraspor-Sivas Belediyespor (Osmanlı)

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Kahramanmaraşspor (Ortahisar Yavuz Selim)

13.00 İnegölspor-Serik Belediyespor (İnegöl İlçe)

13.00 Niğde Anadolu-Turgutluspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)

TFF 3. Lig

1. Grup:

7 Kasım Pazar:

13.00 Bergama Belediyespor-Osmaniyespor (İzmir Atatürk)

13.00 Fatsa Belediyespor-Karaman Belediyespor (Fatsa İlçe)

13.00 Formül Erbaaspor-Elazığspor (Erbaa İlçe)

13.00 Belediye Kütahyaspor-Sancaktepe (Dumlupınar)

13.00 Batman Petrolspor-Kahta 02 Spor (Batman Yeni Şehir)

13.00 Hendekspor-Nevşehir Belediyespor (Hendek Atatürk)

13.00 Başkent Gözgözler Akademi-Artvin Hopaspor (Polatlı İlçe)

13.00 Bursa Yıldırımspor-1954 Kelkit Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

13.00 Arnavutköy Belediyespor-Çatalcaspor (Bolluca)

2. Grup:

Yarın:

13.00 Hacettepe-Beyoğlu Yeni Çarşı (Yeni Mahalle Hasan Doğan)

7 Kasım Pazar:

13.00 68 Aksaray Belediyespor-Kuşadasıspor (Dağılgan)

13.00 Kızılcabölükspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği (Kızılcabölük Semt)

13.00 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Alanya Milli Egemenlik)

13.00 Siirt İl Özel İdaresi-Bitexen Düzcespor (Siirt Atatürk)

13.00 Alagöz Holding Iğdır-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Iğdır Şehir)

13.00 Bayrampaşa-Çarşambaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.00 Harput Dibek Elazığ Karakoçan-Yomraspor (Elazığ Doğukent)

13.00 İskenderunspor-Altındağspor (İskenderun 5 Temmuz)

3. Grup:

Yarın:

13.00 Orduspor 1967-İçel İdmanyurdu (Yeni Ordu)

13.00 Modafen-Ağrı 1970 (Alemdağ)

7 Kasım Pazar:

12.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Fethiyespor (Faruk Çelik)

13.00 Edirnespor-Yeşilyurt D.Ç Ofspor (Edirne 25 Kasım)

13.00 Gümüşhanespor-Esenler Erokspor (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 Kardemir Karabükspor-Mardin 1969 (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Belediye Derincespor (Tepecik Şenol Güneş)

13.00 Ceyhanspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Ceyhan İlçe)

13.00 Çankaya-Karşıyaka (Yeni Mahalle Hasan Doğan)

