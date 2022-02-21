Süper Lig yayın ihalesinde karar haftaya kaldı

DHA 21 Şubat 2022 Pazartesi 15:38 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 15:42

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yayın İhale Komisyonu bugünkü toplantısında bir sonuç alamadı.

Süper Lig ve TFF 1'inci lig maçlarının yayın ihalesi için 2 firmanın yarıştığı öğrenilirken gelen revize teklifler değerlendirilirken sonuç alınamadı. Bugün noter huzurunda açılan teklifler incelendi. İhaleye teklif veren firmalar değerlendirilirken, tekliflerin düşük kalması sebebiyle ek süre verilmesi kararlaştırıldı.

Yapılan görüşmeler sonucunda 2 firmanın teklifleri üzerinde durulurken, bu tekliflerin de beklentilerin altında kalması nedeniyle ihale komisyonu, görüşmelerin perşembe günü yapılmasına karar verdi. İhale komisyonu teklif veren 2 firma ile perşembe günü detaylı bir toplantı yapma kararı aldı ve yayın ihalesinde sonuç 28 Şubat Pazartesi gününe kaldı.

Bugün Riva'da öğleden önce başlayan ve 4 saatten fazla süren toplantıda komisyon üyelerinin yanı sıra Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu da yer alırken, rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'a gelemeyen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ise online bağlantı yoluyla komisyonda görüşlerini bildirdi. Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ise toplantıdan erken çıktı. Elmas'ın, Göztepe ile oynanacak karşılaşma için İzmir'e gideceği ve bu nedenle erken çıktığı öğrenildi.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden "Yayın İhalesi Hakkında Açıklama" başlığıyla yayınlanan duyuru şöyle:

"Bilindiği üzere, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak; 14 Şubat'ta gerçekleşen ve ilk tekliflerin açıldığı yayın ihalesi toplantısında, 14 firmadan gelen 15 farklı teklif incelenmiş ve yapılan değerlendirme sonrasında, teklif veren firmaların eksikliklerini tamamlaması ve tekliflerini revize etmesi için 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 17.00'ye kadar ek süre tanınmıştır. Mevcut katılımcılardan; toplam 12 adet revize teklif, Yayın İhale Komisyonuna sunulmuş ve revize teklifler değerlendirilmiştir. Komisyonun bir sonraki toplantısı, 24 Şubat 2022 Perşembe günü yapılacak olup, yayın ihalesine ilişkin nihai karar, 28 Şubat 2022 Pazartesi günü yapılacak toplantıda verilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla.