Süper Lig yolunda ilk maçlar tamamlandı

Spor Toto 1. Lig play-off ilk maçında Gazişehir, Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti ve rövanş öncesinde önemli bir avantaj yakaladı. Adana Demirspor ile Hatayspor arasındaki mücadele golsüz sona erdi.

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'de çıkan son takımı belirleyecek olan play-off maçlarının yarı final ilk karşılaşmasında Gazişehir, evinde Osmanlıspor'u konuk etti.

Gaziantep Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı ve rövanş öncesinde önemli bir avantajı eline geçirmeyi başardı.

Gazişehir'e galibiyeti getiren goller, 43. ve 69. dakikalarda Poepon'dan geldi.

Karşılaşmanın rövanşı, 26 Mayıs Pazar günü 21:00'da başlayacak.

ADANA'DA EŞİTLİK BOZULMADI

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında ligi 6. bitiren Adana Demirspor, evinde ligi 3. sırada tamamlayan Hatayspor'u ağırladı.

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Karşılaşma boyunca iki takım da ciddi pozisyonlar bulmakta zorlanırken, yakalanan tehlikelerde de iki takımın kalecileri Çağlar Şahin Akbaba ve Akın Alkan gole izin vermedi.

Mücadelenin rövanşı 26 Mayıs Pazar 16:00'da başlayacak.