İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2024 Perşembe / 21 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2659
  • EURO
    37,1058
  • ALTIN
    3014.99
  • BIST100
    8850.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de 10. hafta dev derbiye sahne olacak
Spor

Süper Lig'de 10. hafta dev derbiye sahne olacak

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı, yarın oynanacak Adana Demirspor-Sivasspor müsabakasıyla başlayacak. Ligin 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, 28 Ekim Pazartesi günü derbi maçta karşı karşıya gelecek.

IHA24 Ekim 2024 Perşembe 10:55 - Güncelleme:
Süper Lig'de 10. hafta dev derbiye sahne olacak
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı yarın, 26 Ekim Cumartesi, 27 Ekim Pazar ve 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında yarın Adana Demirspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Ligin 10. haftasında lider Galatasaray, derbi maçta Beşiktaş'ı konuk edecek. Fenerbahçe ise Bodrum FK'yı ağırlayacak. Çaykur Rizespor da haftayı BAY geçecek.

Süper Lig'de 10. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Adana Demirspor - Sivasspor

26 Ekim Cumartesi

13.30 Hatayspor - Kayserispor

16.00 Kasımpaşa - Samsunspor

19.00 Göztepe - Trabzonspor

27 Ekim Pazar

13.30 Gaziantep FK - Konyaspor

16.00 Corendon Alanyaspor - Antalyaspor

19.00 Fenerbahçe - Bodrum FK

28 Ekim Pazartesi

17.00 RAMS Başakşehir - Eyüpspor

20.00 Galatasaray - Beşiktaş

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.