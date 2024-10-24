Süper Lig'de 10. hafta dev derbiye sahne olacak

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı yarın, 26 Ekim Cumartesi, 27 Ekim Pazar ve 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında yarın Adana Demirspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Ligin 10. haftasında lider Galatasaray, derbi maçta Beşiktaş'ı konuk edecek. Fenerbahçe ise Bodrum FK'yı ağırlayacak. Çaykur Rizespor da haftayı BAY geçecek.
Süper Lig'de 10. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Adana Demirspor - Sivasspor
26 Ekim Cumartesi
13.30 Hatayspor - Kayserispor
16.00 Kasımpaşa - Samsunspor
19.00 Göztepe - Trabzonspor
27 Ekim Pazar
13.30 Gaziantep FK - Konyaspor
16.00 Corendon Alanyaspor - Antalyaspor
19.00 Fenerbahçe - Bodrum FK
28 Ekim Pazartesi
17.00 RAMS Başakşehir - Eyüpspor
20.00 Galatasaray - Beşiktaş