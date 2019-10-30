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Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

1 Kasım Cuma:

20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

2 Kasım Cumartesi:

15.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: Volkan Bayarslan

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

17.30 Trabzonspor-Göztepe: Fırat Aydınus

20.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

3 Kasım Pazar:

14.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük

16.30 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya

19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

4 Kasım Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü: Halil Umut Meler

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