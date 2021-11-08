Süper Lig'de 10 maçta 21 gol

DHA 8 Kasım 2021 Pazartesi 10:50 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 10:50

Süper Lig'in 12'nci haftası dün oynanan 4 karşılaşma ile tamamladı. 12'nci haftada oynanan karşılaşmalarda ev sahibi ekipler, 4 galibiyet alırken 3 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. 12'nci haftanın deplasmanda kazanan takımları ise Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor oldu.

HAFTANIN OLAYI: GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇINDAKİ HAKEM HATASI

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Maçı bitiş düdüğünün ardından futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Hakem Halis Özkahya, karşılaşmanın sonuna 9 dakika eklemiş olmasına rağmen uzatmanın 4'üncü dakikasında maçı bitirdi. Futbolcular soyunma odasına gitti ancak hakeme itirazlar sürünce Halis Özkahya kalan 5 dakikayı yeniden oynatmaya karar verdi. 90+5'inci dakikadan itibaren futbolcular yeniden formalarını giyerek sahaya çıktı ve kalan bölüm tamamlandı.

TRABZONSPOR YOLUNA DOLUDİZGİN DEVAM EDİYOR

Süper Lig'in 12'nci haftasının en dikkat çekici maçı olan derbi mücadelesinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Rakibini 90+6'ncı dakikada Cornelius'un attığı gol ile 2-1 mağlup eden Trabzonspor, ligdeki namağlup liderliğini sürdürmeye devam etti. Bordo-mavili ekip, yarıştaki diğer rakiplerinin de puan kaybetmesiyle haftayı en karlı kapatan takım da oldu. Galatasaray'ın VavaCars Fatih Karagümrük karşısında, Fenerbahçe'nin ise Yukatel Kayserispor ile berabere kalması sonucu bordo-mavili ekip, ezeli rakipleriyle puan farkını açmayı başardı. 12'nci hafta sonunda 30 puanla liderlik koltuğunda yer alan Trabzonspor, Galatasaray'ın 9; Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ise 10 puan önünde yer alıyor.

FENERBAHÇE KÖTÜ GİDİŞATA "DUR" DİYEMEDİ

Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve 8'inci hafta sonunda liderlik koltuğunda yer alan Fenerbahçe, galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Ligin 9'uncu haftasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup olarak liderliği kaybeden sarı-lacivertli ekip, o karşılaşmanın ardından bir gerileme sürecine girdi. 10'uncu haftada kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'a, ardından ise deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a mağlup olan Fenerbahçe, mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Yukatel Kayserispor maçından da 2-2'lik beraberlikle ayrılarak galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. 1 puanı 90+9'uncu dakikada Mesut Özil'in penaltıdan attığı gol ile kurtaran Fenerbahçe, haftayı 20 puan ve averajla 7'nci sırada kapattı.

SİVASSPOR, ZİNCİRE BİR HALKA DAHA EKLEDİ

12 hafta sonunda aldığı 2 galibiyet ile ligin en az maç kazanan 5 takımından biri olan Demir Grup Sivasspor, galibiyet hasretini 5 maça çıkarırken beraberlik serisine bir maç daha ekledi. Geride kalan haftada GZT Giresunspor ile sahasında 0-0 berabere kalan kırmızılı-beyazlı ekip, bu sonuçla son 4 haftada sahadan beraberlikle ayrılmış oldu. Sivasspor, ligde sırasıyla Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2, Adana Demirspor ve Altay ile 1-1 ve son olarak GZT Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı.

ALANYASPOR, KORKMAZ İLE İLK KEZ KAYBETTİ

Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktör Çağdaş Atan ile 3'üncü hafta sonunda yolları ayırmasının ardından Akdeniz ekibinin başına geçen Bülent Korkmaz, takımının başında ilk mağlubiyetini Çaykur Rizespor deplasmanında aldı. Çaykur Rizespor maçına kadar olan 8 haftalık süreçte 5 galibiyet 3 beraberlik alarak 18 puan toplan Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olarak namağlup süre gelen 8 haftalık serisini devam ettiremedi. Bu 8 haftalık süreçte deplasmanda Galatasaray ve Fenerbahçe'yi de yenmeyi başaran Akdeniz temsilcisi, milli araya 21 puan ve averajla 5'inci sırada girdi.