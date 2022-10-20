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Spor

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor! İşte maç programı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftası yarın oynanacak bir maçla başlayacak.

AA20 Ekim 2022 Perşembe 11:16 - Güncelleme:
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor! İşte maç programı
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Haftanın açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor ile İstanbulspor, saat 20.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İstanbulspor (Corendon Airlines Park Antalya)

22 Ekim Cumartesi:

14.30 HangiKredi Ümraniyespor-Vavacars Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)

17.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

23 Ekim Pazar:

14.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Adana Demirspor-Arabam.com Konyaspor (Yeni Adana)

20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (Nef)

24 Ekim Pazartesi:

20.00 Bitexen Giresunspor-MKE Ankaragücü (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Yeni Hatay)

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