Süper Lig'de 11. hafta heyecanı

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın perdesi, yarın oynanacak tek maçla açılacak.

İki İstanbul ekibinin karşı karşıya geleceği müsabakada Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk edecek. RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı maç saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)

4 Kasım Cumartesi:

13.30 İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Yılport Samsunspor-Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

5 Kasım Pazar:

13.30 Ems Yapı Sivasspor-Yukatel Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 RAMS Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

6 Kasım Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)

20.00 Mondihome Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji)