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Spor

Süper Lig'de 12. hafta heyecanı Karagümrük-Galatasaray maçıyla başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta mücadelesi yarın tek maçla başlayacak.

AA27 Ekim 2022 Perşembe 09:18 - Güncelleme:
Süper Lig'de 12. hafta heyecanı Karagümrük-Galatasaray maçıyla başlıyor
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Haftanın açılış maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 12. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

29 Ekim Cumartesi:

14.30 Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Kırbıyık Holding)

30 Ekim Pazar:

14.30 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)

17.00 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor (RHG Enertürk Enerji)

17.00 Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor (Vodafone Park)

20.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

31 Ekim Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)

20.00 Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)

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