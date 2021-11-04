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Spor

Süper Lig'de 12. hafta mesaisi yarın başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta mücadelesi yarın oynanacak Gaziantep FK-Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla başlayacak.

AA4 Kasım 2021 Perşembe 11:38 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 11:38
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)

20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

6 Kasım Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

7 Kasım Pazar:

13.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor (Ülker)

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