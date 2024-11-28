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Spor

Süper Lig'de 14. haftanın perdesi yarın açılıyor

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası yarın oynanacak Antalyaspor-Sivasspor maçıyla başlayacak.

AA28 Kasım 2024 Perşembe 09:51 - Güncelleme:
Süper Lig'de 14. haftanın perdesi yarın açılıyor
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Ligde haftanın açılış maçında yarın Onvo Antalyaspor ile Net Global Sivasspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 14. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Onvo Antalyaspor-Net Global Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)

30 Kasım Cumartesi:

13.30 Reeder Samsunspor-Sipay Bodrum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor (Yeni Adana)

19.00 RAMS Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Gain Park)

1 Aralık Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Bellona Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor (RAMS Park)

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Mersin)

20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)

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