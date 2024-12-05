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  • Süper Lig'de 15. hafta perdesi yarın açılıyor! İlk maç: Trabzonspor-Kasımpaşa
Spor

Süper Lig'de 15. hafta perdesi yarın açılıyor! İlk maç: Trabzonspor-Kasımpaşa

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında perde yarın oynanacak Trabzonspor-Kasımpaşa maçıyla açılacak.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 09:48 - Güncelleme:
Süper Lig'de 15. hafta perdesi yarın açılıyor! İlk maç: Trabzonspor-Kasımpaşa
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, yarın oynanacak bir maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, Papara Park'ta saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)

7 Aralık Cumartesi:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Onvo Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Göztepe-Adana Demirspor (Gürsel Aksel)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)

8 Aralık Pazar:

13.30 ikas Eyüpspor-Reeder Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Net Global Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Bellona Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

9 Aralık Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)

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