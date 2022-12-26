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Spor

Süper Lig'de 16. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadelelerinde hangi hakemlerin düdük çalacağı belli oldu.

IHA26 Aralık 2022 Pazartesi 12:21 - Güncelleme:
Süper Lig'de 16. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yarın, 28 Aralık Çarşamba ve 29 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu karşılaşmalarda görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

17.00 MKE Ankaragücü - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

17.00 Medipol Başakşehir - FTA Antalyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Fenerbahçe - Hatayspor: Sarper Barış Saka

28 Aralık Çarşamba

17.00 Corendon Alanyaspor - Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 İstanbulspor - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor: Ümit Öztürk

29 Aralık Perşembe

17.00 Sivasspor - Galatasaray: Erkan Özdamar

17.00 Giresunspor - Gaziantep FK: Zorbay Küçük

20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Şansalan

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