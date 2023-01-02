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Spor

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı başlıyor! İşte maç programı...

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası, yarın 2 maçla başlayacak.

AA2 Ocak 2023 Pazartesi 10:03 - Güncelleme:
Süper Lig'de 17. hafta heyecanı başlıyor! İşte maç programı...
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

17.00 HangiKredi Ümraniyespor- Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

4 Ocak Çarşamba:

17.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)

20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Nef)

5 Ocak Perşembe:

17.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (Kalyon)

20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

20.00 Trabzonspor-Bitexen Giresunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

  • Süper Lig
  • Ümraniyespor Hatayspor
  • Antalyaspor Fenerbahçe

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