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Spor

Süper Lig'de 17. hafta programı

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta, yarın oynanacak RAMS Başakşehir-Sivasspor, İstanbulspor-Trabzonspor ve Gaziantep FK-Adana Demirspor maçlarıyla başlayacak.

IHA18 Aralık 2023 Pazartesi 11:41 - Güncelleme:
Süper Lig'de 17. hafta programı
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Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın, 20 Aralık Çarşamba, 21 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında RAMS Başakşehir, saat 17.00'da Sivasspor'u ağırlayacak. Hafta perşembe günü oynanacak 4 maçla tamamlanacak.

Ligde 16. hafta maçlarının ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 10 Ocak 2024'te oynanacağı açıklanmıştı.

Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:

Yarın

17.00 RAMS Başakşehir - Sivasspor

20.00 İstanbulspor - Trabzonspor

20.00 Gaziantep FK - Adana Demirspor

20 Aralık Çarşamba

17.00 Kayserispor - Fenerbahçe

20.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük

20.00 Antalyaspor - Kasımpaşa

21 Aralık Perşembe

17.00 Samsunspor - Konyaspor

17.00 Çaykur Rizespor - Pendikspor

20.00 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor

20.00 MKE Ankaragücü - Hatayspor

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