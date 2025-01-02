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  • Süper Lig'de 18. hafta perdesi yarın açılıyor! İlk maç Çaykur Rizespor-Beşiktaş
Spor

Süper Lig'de 18. hafta perdesi yarın açılıyor! İlk maç Çaykur Rizespor-Beşiktaş

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta perdesi yarın oynanacak Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçıyla açılacak.

AA2 Ocak 2025 Perşembe 09:34 - Güncelleme:
Süper Lig'de 18. hafta perdesi yarın açılıyor! İlk maç Çaykur Rizespor-Beşiktaş
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Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın perdesi yarın oynanacak maçlarla açılacak.

Haftanın açılış maçlarında Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı konuk edecek, Corendon Alanyaspor da TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 18. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

20.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Gain Park)

4 Ocak Cumartesi:

13.30 Adana Demirspor-RAMS Başakşehir (Yeni Adana)

16.00 Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)

20.00 Reeder Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

5 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor (Grey Beton Bodrum)

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

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