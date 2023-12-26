İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2023 Salı / 14 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,1824
  • EURO
    32,0267
  • ALTIN
    1926.23
  • BIST100
    7264.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Süper Lig'de 18. hafta tamamlandı

Süper Lig' in 18. haftası yapılan 4 maçla tamamlandı. Fenerbahçe, Galatasaray ile 0-0 berabere kalmasının ardından averajla liderliğini sürdürdü.

AA26 Aralık 2023 Salı 00:36 - Güncelleme:
Süper Lig'de 18. hafta tamamlandı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası, oynanan dört maçla sona erdi.

Haftanın kapanış gününde Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kalırken, Corendon Alanyaspor konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 3-1 ile geçti.

Beşiktaş, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup ederken, Siltaş Yapı Pendikspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı.

Haftaya averajla liderlik koltuğunda giren Fenerbahçe, derbide ağırladığı takipçisi Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak liderliğini sürdürdü.

SONUÇLAR

EMS Yapı Sivasspor-İstanbulspor: 1-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: 0-3

Trabzonspor-RAMS Başakşehir: 1-1

TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor: 2-0

Yukatel Adana Demirspor-Bitexen Antalyaspor: 2-1

Fenerbahçe-Galatasaray: 0-0

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 2-2

Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: 3-1

Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: 1-2

Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü: 1-1

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.