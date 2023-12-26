Süper Lig'de 18. hafta tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası, oynanan dört maçla sona erdi.

Haftanın kapanış gününde Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kalırken, Corendon Alanyaspor konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 3-1 ile geçti.

Beşiktaş, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup ederken, Siltaş Yapı Pendikspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı.

Haftaya averajla liderlik koltuğunda giren Fenerbahçe, derbide ağırladığı takipçisi Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak liderliğini sürdürdü.

SONUÇLAR

EMS Yapı Sivasspor-İstanbulspor: 1-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: 0-3

Trabzonspor-RAMS Başakşehir: 1-1

TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor: 2-0

Yukatel Adana Demirspor-Bitexen Antalyaspor: 2-1

Fenerbahçe-Galatasaray: 0-0

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 2-2

Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: 3-1

Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: 1-2

Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü: 1-1