Süper Lig'de 18. haftanın röntgeni çekildi!

Spor Toto Süper Lig'de 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray, liderliğini de perçinlemiş oldu. Haftanın en gollü maçı ise 3-3 sona eren Karagümrük-Konyaspor mücadelesi oldu.

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan 9 karşılaşmada toplam 26 gol atıldı. Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, evinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Deplasmana 1 puan farkla lider olarak gelen sarı-kırmızılılar, puan farkını 4'e çıkardı. Galatasaray, aldığı bu sonucun ardından ligde üst üste 7. galibiyetine uzanırken, Fenerbahçe ise son 5 maçta 3. kez sahadan mağlup ayrıldı. Öte yandan sarı-lacivertliler, bu sezon evinde 2. yenilgisini yaşadı.

6 puanlık maç Başakşehir'in

İkinci Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Medipol Başakşehir, sıralamada bir basamak altında bulunan Adana Demirspor'u ağırladı. Tempolu ve iyi mücadeleye sahne olan müsabakayı ev sahibi ekip, 2-1 kazandı. Turuncu-lacivertliler, bu sonucun ardından puanını 34'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. 30 puanda kalan güney ekibi ise geçtiğimiz hafta sahasında aldığı farklı galibiyetin ardından tekrar yenilgi yaşarken, son 2 deplasmandan puan çıkartamadı.

Beşiktaş, golcüleri ile güldü

Geçtiğimiz haftayı BAY geçen Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk ettiği mücadeleyi 2-1 kazandı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun ve Wout Weghorst kaydetti. Beşiktaş, son 2 iç saha maçından galibiyet çıkartırken, ligde de oynadığı 16 maç itibarıyla 29 puana ulaştı.

Trabzonspor deplasmanda kayıp

Bu sezon inişli-çıkışlı performans sergileyen Trabzonspor, Alanyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da Kasımpaşa karşısında farklı mağlup olan Antalya temsilcisi, bordo-mavililere karşı ilk yarıda 3 gol buldu. Maçın ikinci yarısında da etkili oyun ortaya koyan Alanyaspor, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından 29 puanda kalan Trabzonspor, son 2 deplasmanda kalesinde 9 gol gördü.

Gol düellosunda kazanan çıkmadı

Ligde son 2 maçta Trabzonspor'u 4-1, Kayserispor'u da 4-2 mağlup eden Fatih Karagümrük, konuk ettiği Konyaspor karşısına yükselen formuyla çıktı. Müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde kapatan İstanbul ekibi, ikinci yarıda rakibinin gollerine engel olamadı. Karşılaşmada 3. kez öne geçerek son dakikalara önde giren Pirlo'nun öğrencileri, uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı. Geri dönüşe imza atan yeşil-beyazlılarda ise Mame Diouf hat-trick yapma başarısı gösterdi. Fatih Karagümrük'te 1 gole imza atan Mbaye Diagne ise bu sezonki gol sayısını 10'a yükseltti.

Haftanın maçları ve sonuçları şöyle:

Hatayspor: 0 - FT Antalyaspor: 0

Beşiktaş: 2 - Kasımpaşa: 1

Fatih Karagümrük: 3 - Konyaspor: 3

MKE Ankaragücü: 2 - Kayserispor: 1

Giresunspor: 0 - Ümraniyespor: 1

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3

Medipol Başakşehir: 2 - Adana Demirspor: 1

Corendon Alanyaspor: 5 - Trabzonspor: 0

İstanbulspor: 1 - Gaziantep FK: 1