İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2023 Salı / 18 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7767
  • EURO
    20,1764
  • ALTIN
    1132.72
  • BIST100
    5163.13
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de 18. haftanın röntgeni çekildi!
Spor

Süper Lig'de 18. haftanın röntgeni çekildi!

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta tamamlandı. Galatasaray lider olarak başladığı haftayı lider olarak tamamladı.

IHA10 Ocak 2023 Salı 11:48 - Güncelleme:
Süper Lig'de 18. haftanın röntgeni çekildi!
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray, liderliğini de perçinlemiş oldu. Haftanın en gollü maçı ise 3-3 sona eren Karagümrük-Konyaspor mücadelesi oldu.

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan 9 karşılaşmada toplam 26 gol atıldı. Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, evinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Deplasmana 1 puan farkla lider olarak gelen sarı-kırmızılılar, puan farkını 4'e çıkardı. Galatasaray, aldığı bu sonucun ardından ligde üst üste 7. galibiyetine uzanırken, Fenerbahçe ise son 5 maçta 3. kez sahadan mağlup ayrıldı. Öte yandan sarı-lacivertliler, bu sezon evinde 2. yenilgisini yaşadı.

6 puanlık maç Başakşehir'in

İkinci Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Medipol Başakşehir, sıralamada bir basamak altında bulunan Adana Demirspor'u ağırladı. Tempolu ve iyi mücadeleye sahne olan müsabakayı ev sahibi ekip, 2-1 kazandı. Turuncu-lacivertliler, bu sonucun ardından puanını 34'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. 30 puanda kalan güney ekibi ise geçtiğimiz hafta sahasında aldığı farklı galibiyetin ardından tekrar yenilgi yaşarken, son 2 deplasmandan puan çıkartamadı.

Beşiktaş, golcüleri ile güldü

Geçtiğimiz haftayı BAY geçen Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk ettiği mücadeleyi 2-1 kazandı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun ve Wout Weghorst kaydetti. Beşiktaş, son 2 iç saha maçından galibiyet çıkartırken, ligde de oynadığı 16 maç itibarıyla 29 puana ulaştı.

Trabzonspor deplasmanda kayıp

Bu sezon inişli-çıkışlı performans sergileyen Trabzonspor, Alanyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da Kasımpaşa karşısında farklı mağlup olan Antalya temsilcisi, bordo-mavililere karşı ilk yarıda 3 gol buldu. Maçın ikinci yarısında da etkili oyun ortaya koyan Alanyaspor, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından 29 puanda kalan Trabzonspor, son 2 deplasmanda kalesinde 9 gol gördü.

Gol düellosunda kazanan çıkmadı

Ligde son 2 maçta Trabzonspor'u 4-1, Kayserispor'u da 4-2 mağlup eden Fatih Karagümrük, konuk ettiği Konyaspor karşısına yükselen formuyla çıktı. Müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde kapatan İstanbul ekibi, ikinci yarıda rakibinin gollerine engel olamadı. Karşılaşmada 3. kez öne geçerek son dakikalara önde giren Pirlo'nun öğrencileri, uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı. Geri dönüşe imza atan yeşil-beyazlılarda ise Mame Diouf hat-trick yapma başarısı gösterdi. Fatih Karagümrük'te 1 gole imza atan Mbaye Diagne ise bu sezonki gol sayısını 10'a yükseltti.

Haftanın maçları ve sonuçları şöyle:

Hatayspor: 0 - FT Antalyaspor: 0

Beşiktaş: 2 - Kasımpaşa: 1

Fatih Karagümrük: 3 - Konyaspor: 3

MKE Ankaragücü: 2 - Kayserispor: 1

Giresunspor: 0 - Ümraniyespor: 1

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3

Medipol Başakşehir: 2 - Adana Demirspor: 1

Corendon Alanyaspor: 5 - Trabzonspor: 0

İstanbulspor: 1 - Gaziantep FK: 1

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.