Süper Lig'de 18,19 ve 20. haftanın programı açıklandı

18. HAFTA MAÇLARI
17 Ocak Cuma
20:00 Ankaragücü - Konyaspor
18 Ocak Cumartesi
14.00 Alanyaspor - Kayserispor
17.00 Başakşehir - Yeni Malatyaspor
20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe
19. HAFTA MAÇLARI
13.30 Antalyaspor - Göztepe
16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa
16.00 Galatasaray - Denizlispor
19.00 Beşiktaş - Sivasspor
20 Ocak Pazartesi
20.00 Ç.Rizespor - Gençlerbirliği
19. HAFTA MAÇLARI
24 Ocak Cuma
20:00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK
25 Ocak Cumartesi
14:00 Kayserispor - Ankaragücü
17:00 Kasımpaşa - Alanyaspor
20:00 Fenerbahçe - Başakşehir
26 Ocak Pazar
13:30 Denizlispor - Antalyaspor
16:00 Göztepe - Beşiktaş
19:00 Konyaspor - Galatasaray
27 Ocak Pazartesi
20:00 Sivasspor - Ç.Rizespor
20:00 Y. Malatyaspor - Trabzonspor
20. HAFTA MAÇLARI
31 Ocak Cuma
20:00 Başakşehir - Gençlerbirliği
1 Şubat Cumartesi
14:00 Antalyaspor - Konyaspor
17:00 Ç.Rizespor - Beşiktaş
20:00 Trabzonspor - Fenerbahçe
2 Şubat Pazar
13:30 Ankaragücü - Kasımpaşa
16:00 Gaziantep FK - Sivasspor
16:00 Alanyaspor - Yeni Malatyaspor
19:00 Galatasaray - Kayserispor
3 Şubat Pazartesi
20:00 Denizlispor - Göztepe