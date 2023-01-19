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Spor

Süper Lig'de 20. hafta başlıyor! İşte maç programı

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

AA19 Ocak 2023 Perşembe 09:20 - Güncelleme:
Süper Lig'de 20. hafta başlıyor! İşte maç programı
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Haftanın açılış maçında Adana Demirspor ile Bitexen Giresunspor, Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Adana)

21 Ocak Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Nef)

22 Ocak Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

16.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Kırbıyık Holding)

16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

23 Ocak Pazartesi:

20.00 Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe (Ümraniye Belediyesi Şehir)

  • Süper Lig
  • Adana Demirspor Giresunspor
  • Trabzonspor İstanbulspor

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