Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda mücadele edecek 18 takım kesinleşti

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda mücadele edecek 18 takım belli oldu.

Ligde İstanbul 7 takımla en fazla temsil edilecek il konumunda yer alırken, onu 2 ekiple Antalya takip ediyor.

Süper Lig'de gelecek sezon mücadele edecek takımlar ve illeri şu şekilde:



İstanbul: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, ikas Eyüpspor, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir, Solwie Energy Fatih Karagümrük



Antalya: Corendon Alanyaspor, Onvo Antalyaspor

Ankara: Gençlerbirliği



Gaziantep: Gaziantep FK

İzmir: Göztepe

Kayseri: Bellona Kayserispor

Kocaeli: Kocaelispor

Konya: TÜMOSAN Konyaspor

Rize: Çaykur Rizespor

Samsun: Reeder Samsunspor

Trabzon: Trabzonspor