  • Süper Lig'de 2026-27 sezonunun haritası belli oldu! 13 şehirden 18 takım...
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda 13 farklı şehirden 18 takım mücadele edecek. İstanbul, 6 takımla ligin en fazla temsil edilen şehri olmayı sürdürürken; Çorum FK, Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler yeni sezonda Süper Lig'de yer alacak takımlar arasında bulunuyor.

IHA24 Mayıs 2026 Pazar 22:58
Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda 13 şehirden takım mücadele edecek. En fazla takım 6 kulüp ile yine İstanbul'dan olacak.

Trendyol 1. Lig'de normal sezonu ilk 2 sırada tamamlayan Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler'den sonra Çorum Futbol Kulübü de play-off'larda şampiyon olarak Süper Lig bileti aldı. Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda ise Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Antalyaspor ise küme düştü ve gelecek sezon 1. Lig'de boy gösterecek.

2026-2027 sezonunda Süper Lig'de 13 şehirden takım yer alacak. Son yıllarda en fazla takımla temsil edilen ve 3 büyüklerin de yer aldığı İstanbul, yine liste başında bulunuyor. İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, Gaziantep, Antalya, Konya, Kocaeli, Samsun, Trabzon, Rize, Erzurum, Diyarbakır ve Çorum da birer takımla temsil edilecek.

Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda mücadele edecek takımlar şöyle:

- Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa, Eyüpspor

- Trabzonspor

- Göztepe

- Samsunspor

- Çaykur Rizespor

- Konyaspor

- Kocaelispor

- Alanyaspor

- Gaziantep FK

- Gençlerbirliği

- Erzurumspor FK

- Amed Sportif Faaliyetler

- Çorum FK

