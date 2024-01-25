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Spor

Süper Lig'de 22. hafta heyecanı sona erdi

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı bugün yapılan üç karşılaşmayla tamamlandı. Oynanan mücadelelerin ardından oluşan puan durumu ve 23. hafta fikstürü haberimizde...

AA25 Ocak 2024 Perşembe 23:34 - Güncelleme:
Süper Lig'de 22. hafta heyecanı sona erdi
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Trendyol Süper Lig'de 22. hafta yapılan üç maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde Galatasaray İstanbulspor'u 3-1, Çaykur Rizespor Trabzonspor'u 1-0 ve Yılport Samsunspor da Mondihome Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek averajla liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise takibini sürdürdü.

SONUÇLAR

Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: 1-1

Beşiktaş-Yukatel Adana Demirspor: 0-0

Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa: 3-2

MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-0

Gaziantep FK-TÜMOSAN Konysapor: 1-1

RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: 0-1

Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor: 2-1

Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor: 2-0

Galatasaray-İstanbulspor: 3-1

Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 1-0

PUAN DURUMU

Süper Lig'de tamamlanan 22. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:


OGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE22183159174257
2.GALATASARAY 22183146133357
3.TRABZONSPOR2211473628837
4.BEŞİKTAŞ2211383330336
5.ÇAYKUR RİZESPOR2210572729-235
6.BITEXEN ANTALYASPOR228952822633
7.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR2271053426831
8.KASIMPAŞA A.Ş.228593843-529
9.MKE ANKARAGÜCÜ2261062926328
10.RAMS BAŞAKŞEHİR FK227692626027
11.MONDİHOME KAYSERİSPOR228592732-526
12.CORENDON ALANYASPOR226882431-726
13.EMS YAPI SİVASSPOR226882735-826
14.YILPORT SAMSUNSPOR2274112632-625
15.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ2265112533-823
16.ATAKAŞ HATAYSPOR2241082731-422
17.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL2257102845-1722
18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK2256112326-321
19.TÜMOSAN KONYASPOR224992134-1321
20.İSTANBULSPOR2234151641-2510

Not: Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.

GELECEK HAFTA PROGRAMI

Süper Lig'de 23. hafta maçlarının programı şöyle:

27 Ocak Cumartesi:

16.00 Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Alanya OBA)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

28 Ocak Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

29 Ocak Pazartesi:

17.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)

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