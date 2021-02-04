Süper Lig'de 23. hafta tamamlandı! İşte puan durumu

AA 04 Şubat 2021 Perşembe 23:15 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 23:15

Ligde haftanın kapanış gününde Göztepe ile Yeni Malatyaspor, Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi.

Günün ilk maçında, İzmir'deki müsabakada ev sahibi ekip, iki kez öne geçmesine rağmen Malatya temsilcisi beraberliği sağladı ve mücadele 2-2 sona erdi. Trabzon'daki maçı ise bordo-mavili ekip, yeni transferi Anastasios Bakasetas'ın golüyle 1-0 kazandı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde önemli bir çıkış yakalayan Trabzonspor, bu sonuçla 39 puana yükselerek 4. sıraya çıktı.

Geçen hafta liderliği devralan Fenerbahçe, ligin formda takımlarından Atakaş Hatayspor'a konuk oldu. Kaleci Altay Bayındır'ın yıldızlaştığı müsabakayı 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, 48 puana çıkarak liderliğini devam ettirdi.

Zirve takibini sürdüren Galatasaray ise son şampiyon Medipol Başakşehir'i ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip, 3-0'lık net bir skorla galip geldi ve puanını 45'e yükseltti.

Haftaya 2. sırada giren Beşiktaş ise Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, 45 puana yükseldi. Beşiktaş, averaj nedeniyle üçüncü sıraya gerilerken ikinciliği Galatasaray'a kaptırdı.

SONUÇLAR



Ligin 23. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: 1-2

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 3-0

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0

Fatih Karagümrük-Gaziantep: 2-0

Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: 0-0

Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: 1-1

Göztepe-Yeni Malatyaspor: 2-2

Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: 1-0

PUAN DURUMU



Ligde geride kalan 23. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P 1.FENERBAHÇE 22 15 3 4 45 24 21 48 2.GALATASARAY 22 14 3 5 46 18 28 45 3.BEŞİKTAŞ 22 14 3 5 49 26 23 45 4.TRABZONSPOR 22 11 6 5 28 24 4 39 5.AYTEMİZ ALANYASPOR 22 11 5 6 38 22 16 38 6.ATAKAŞ HATAYSPOR 22 10 5 7 35 28 7 35 7.GAZİANTEP 22 9 8 5 35 28 7 35 8.FATİH KARAGÜMRÜK 22 9 7 6 35 29 6 34 9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 22 7 9 6 22 27 -5 30 10.YENİ MALATYASPOR 22 7 8 7 29 28 1 29 11.GÖZTEPE 22 6 8 8 32 28 4 26 12.KASIMPAŞA 22 7 5 10 24 32 -8 26 13.ÇAYKUR RİZESPOR 22 6 8 8 28 37 -9 26 14.DEMİR GRUP SİVASSPOR 22 5 10 7 22 28 -6 25 15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 21 6 6 9 27 27 0 24 16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 22 6 6 10 27 40 -13 24 17.HES KABLO KAYSERİSPOR 22 6 5 11 16 27 -11 23 18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 22 5 6 11 20 35 -15 21 19.GENÇLERBİRLİĞİ 22 5 5 12 20 41 -21 20 20.MKE ANKARAGÜCÜ 21 5 3 13 25 35 -10 18 21.YUKATEL DENİZLİSPOR 22 4 5 13 21 40 -19 17

Gelecek haftanın programı

Ligin 24. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

6 Şubat Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Medipol Başakşehir-Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

7 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hes Kablo Kayserispor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

16.00 Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)

8 Şubat Pazartesi:

16.00 Gaziantep-Göztepe (Kalyon)

19.00 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)