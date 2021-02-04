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Spor

Süper Lig'de 23. hafta tamamlandı! İşte puan durumu

Süper Lig'in 23. haftası yapılan 2 maçla tamamlanırken, Fenerbahçe liderliğini sürdürdü.

AA04 Şubat 2021 Perşembe 23:15 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 23:15
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Ligde haftanın kapanış gününde Göztepe ile Yeni Malatyaspor, Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi.

Günün ilk maçında, İzmir'deki müsabakada ev sahibi ekip, iki kez öne geçmesine rağmen Malatya temsilcisi beraberliği sağladı ve mücadele 2-2 sona erdi. Trabzon'daki maçı ise bordo-mavili ekip, yeni transferi Anastasios Bakasetas'ın golüyle 1-0 kazandı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde önemli bir çıkış yakalayan Trabzonspor, bu sonuçla 39 puana yükselerek 4. sıraya çıktı.

Geçen hafta liderliği devralan Fenerbahçe, ligin formda takımlarından Atakaş Hatayspor'a konuk oldu. Kaleci Altay Bayındır'ın yıldızlaştığı müsabakayı 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, 48 puana çıkarak liderliğini devam ettirdi.

Zirve takibini sürdüren Galatasaray ise son şampiyon Medipol Başakşehir'i ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip, 3-0'lık net bir skorla galip geldi ve puanını 45'e yükseltti.

Haftaya 2. sırada giren Beşiktaş ise Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, 45 puana yükseldi. Beşiktaş, averaj nedeniyle üçüncü sıraya gerilerken ikinciliği Galatasaray'a kaptırdı.

SONUÇLAR

Ligin 23. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: 1-2

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 3-0

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0

Fatih Karagümrük-Gaziantep: 2-0

Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: 0-0

Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: 1-1

Göztepe-Yeni Malatyaspor: 2-2

Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: 1-0

PUAN DURUMU

Ligde geride kalan 23. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P
1.FENERBAHÇE22153445242148
2.GALATASARAY22143546182845
3.BEŞİKTAŞ22143549262345
4.TRABZONSPOR2211652824439
5.AYTEMİZ ALANYASPOR22115638221638
6.ATAKAŞ HATAYSPOR2210573528735
7.GAZİANTEP229853528735
8.FATİH KARAGÜMRÜK229763529634
9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR227962227-530
10.YENİ MALATYASPOR227872928129
11.GÖZTEPE226883228426
12.KASIMPAŞA2275102432-826
13.ÇAYKUR RİZESPOR226882837-926
14.DEMİR GRUP SİVASSPOR2251072228-625
15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR216692727024
16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR2266102740-1324
17.HES KABLO KAYSERİSPOR2265111627-1123
18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2256112035-1521
19.GENÇLERBİRLİĞİ2255122041-2120
20.MKE ANKARAGÜCÜ2153132535-1018
21.YUKATEL DENİZLİSPOR2245132140-1917

Gelecek haftanın programı

Ligin 24. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

6 Şubat Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Medipol Başakşehir-Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

7 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hes Kablo Kayserispor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

16.00 Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)

8 Şubat Pazartesi:

16.00 Gaziantep-Göztepe (Kalyon)

19.00 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)

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