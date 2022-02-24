Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, ligin 27'nci haftası ve görev alacak hakemler şu şekilde:
25 Şubat Cuma
20.00 Adana Demirspor - Fraport TAV Antalyaspor (Alper Ulusoy)
20.00 Trabzonspor - Yukatel Kayserispor (Erkan Özdamar)
26 Şubat Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir - VavaCars Fatih Karagümrük (Yasin Kol)
19:00 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş (Sarper Barış Saka)
27 Şubat Pazar
13:30 GZT Giresunspor - Göztepe (Cüneyt Çakır)
13:30 Altay - Gaziantep FK (Yaşar Kemal Uğurlu)
16:00 Atakaş Hatayspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çağdaş Altay)
16:00 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor (Volkan Bayarslan)
19:00 Galatasaray - Çaykur Rizespor (Ümit Öztürk)
28 Şubat Pazartesi
20:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe (Mete Kalkavan)