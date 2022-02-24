Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı

DHA 24 Şubat 2022 Perşembe 12:22 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 12:22

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, ligin 27'nci haftası ve görev alacak hakemler şu şekilde:

25 Şubat Cuma

20.00 Adana Demirspor - Fraport TAV Antalyaspor (Alper Ulusoy)

20.00 Trabzonspor - Yukatel Kayserispor (Erkan Özdamar)

26 Şubat Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir - VavaCars Fatih Karagümrük (Yasin Kol)

19:00 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş (Sarper Barış Saka)

27 Şubat Pazar

13:30 GZT Giresunspor - Göztepe (Cüneyt Çakır)

13:30 Altay - Gaziantep FK (Yaşar Kemal Uğurlu)

16:00 Atakaş Hatayspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çağdaş Altay)

16:00 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor (Volkan Bayarslan)

19:00 Galatasaray - Çaykur Rizespor (Ümit Öztürk)

28 Şubat Pazartesi

20:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe (Mete Kalkavan)