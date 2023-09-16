Süper Lig'de 276 futbolcu transferi gerçekleşti

Trendyol Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil dönemini oldukça hareketli geçirdi.

Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı dosya haberinin bu bölümünde Süper Lig takımlarının 2023-2024 sezonu için birinci transfer ve tescil döneminde gerçekleştirdiği transferlerin sayıları ele alındı.

Ligde 26 Haziran'da başlayan ve 82 gün süren 1. transfer ve tescil döneminde 20 kulüp, toplamda 276 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Kulüpler, yurt içinden 85, yurt dışından ise 191 olmak üzere toplamda 276 futbolcuyu kadrolarına kattı.

EN FAZLA TRANSFERİ PENDİKSPOR YAPTI



Süper Lig takımları arasında transfer dönemini en hareketli geçiren Pendikspor oldu.

Ligin yeni temsilcisi Pendikspor da aldığı 21 futbolcuyla kadrosunu sil baştan kurdu. İstanbul temsilcisini 20 transferle Atakaş Hatayspor takip etti.

En az transferi ise 7 oyuncuyla tahtasını son gün açan Mondihome Kayserispor yaptı.

KULÜPLERİN TRANSFER SAYILARI



Takımların aldığı futbolcu sayıları şöyle:

Takım Transfer sayısı Pendikspor 21 Hatayspor 20 Alanyaspor 17 Çaykur Rizespor 17 Fatih Karagümrük 17 Trabzonspor 16 Samsunspor 16 Fenerbahçe 15 Gaziantep FK 14 Galatasaray 14 Adana Demirspor 14 İstanbulspor 13 MKE Ankaragücü 13 Antalyaspor 12 Beşiktaş 11 Kasımpaşa 10 Sivasspor 10 Konyaspor 10 Başakşehir 9 Kayserispor 7

TRANSFERLER



Trendyol Süper Lig'de 1. transfer ve tescil döneminde takımların gelen futbolcu listesi şöyle:

Galatasaray: Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Angelino, Tanguy Ndombele, Davinson Sanchez, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Tete, Kaan Ayhan, Siraçhan Nas, Eyüp Aydın.

Fenerbahçe: Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Umut Nayir, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz, Mert Müldür, Fred, Cengiz Ünder, Omar Fayed, Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique.

Beşiktaş: Emrecan Bulut, Milot Rashica, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jean Onana, Tayfur Bingöl, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Ante Rebic, Eric Bailly, Gökhan İnler, Arthur Masuaku.

Trabzonspor: Nicolas Pepe, Batista Mendy, Taxiarchis Fountas, Tonio Teklic, Filip Benkovic, Mislav Orsic, Joaquin Fernandez, Dimitrios Kourbelis, Paul Onuachu, Rayyan Baniya, Berat Özdemir, Mehmet Can Aydın, Göktan Gürpüz, Onuralp Çevikkan, Ognjen Bakic, Umut Güneş.

RAMS Başakşehir: Krzysztof Piatek, Dimitrios Pelkas, Emirhan İlkhan, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Mehdi Abeid, Onur Ergün, Emmanuel Dennis, Leo Dubois.

VavaCars Fatih Karagümrük: Serdar Dursun, Stefano Sturaro, Davide Biraschi, Marcuh Rohden, Matias Dituro, Frederic Veseli, Furkan Beklevic, Ryan Mendes, Flavio Paoletti, Nazım Sangare, Kerem Atakan Kesgin, Emre Bilgin, Kevin Lasagna, Federico Ceccherini, Güven Yalçın, Can Keleş, Valentin Eysseric.

Kasımpaşa: Kenneth Omeruo, Iron Gomis, Duhan Aksu, Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Ali Emre Yanar, Nuno Da Costa, Driess Saddiki, Julien Ngoy, Samuel Bastien.

İstanbulspor: Jackson, Alassane Ndao, Apostolos Diamantis, Simon Deli, Modestas Vorobjovas, Mendy Mamadou, David Sambissa, Demeaco Duhaney, Giannelli Imbula, Djakaridja Junior Traore, Özcan Şahan, İzzet Topatar, Racine Coly

Pendikspor: Fredrik Midtsjö, Serkan Asan, Endri Çekici, Oscar Romero, Sequeira, Abdoulay Diaby, Khadim Rassoul, Alpaslan Öztürk, Josip Vukovic, Erdem Canpolat, Welinton, Emre Taşdemir, Mehmet Kaan Türkmen, Emeka Eze, İbrahim Akdağ, Halil Akbunar, Erencan Yardımcı, Arnaud Lusamba, Furkan Mehmet Doğan, Muhammed Enes Erdem. Ahmed Hassan.

Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Matur, Görkem Sağlam, Onur Arı, İbrahim Demir, Giorgi Aburjania, Carlos Strandberg, Armin Hodzic, Dete-Bashiru, Nikola Maksimovic, Visar Bekaj, Joelson Fernandes, Guy-Marcelin Kilama, Ömer Faruk Beyaz, Didier Lamkel Ze, Baran Sarka, Ünal Emre Durmuşhan, Massanga Matondo, Rigoberto Rivas, Faouzi Ghoulam, Renat Dadashov.

Corendon Alanyaspor: Anderson Silva, Fidan Aliti, Nicolas Janvier, Florent Hadergjonaj, Ertuğrul Taşkıran, Eduardo Bauermann, Emin Sarıgül, Carlos Eduardo, Richard Coelho, Emirhan Çavuş, Onur Demir, Joao Novais, Loide Augusto, Eren Altıntaş, Nuno Lima, Pione Sisto, Sergio Cordova.

Yukatel Adana Demirspor: Andreaw Gravillon, Dorukhan Toköz, Mbaye Niang, Nani, Tayfun Aydoğan, Cherif Ndiaye, Yusuf Barasi, Jonav Manev, Amir Feratovic, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Mario Balotelli, Edouard Michut, Florent Shehu.

EMS Yapı Sivasspor: Abdulkadir Parmak, Emrah Başsan, Erhan Erentürk, Achilleas Poungouras, Gerson Rodrigues, Roman Kvet, Modou Barrow, Rey Manaj, Burak Kapacak, Fode Koita.

TÜMOSAN Konyaspor: Yunus Mallı, Paul Bernardoni, Marlos Moreno, Alexandru Cicaldau, Steven Nzonzi, Louka Prip, Morgan Schneiderlin, Nelson Oliveira, Emrehan Gedikli, Gökhan Töre.

Yılport Samsunspor: Taylan Antalyalı, Okan Kocuk, Emre Kılınç, Landry Dimata, Rick Van Drongelen, Nanu, Marius, Kingsley Schindler, Lubobir Satka, Olivier Ntcham, Carlo Holse, Marc Bola, Ercan Kara, Flavien Tait, Muhammed Gümüşkaya, Mickael Tırpan.

Mondihome Kayserispor: Julien Jeanvier, Onurcan Piri, Yiğit Emre Çeltik, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Stephane Bahoken, Aylton Boa Morte.

MKE Ankaragücü: Olimpiu Morutan, Renaldo Cephas, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Garry Rodrigues, Riad Bajic, Hayrullah Bilazer, Alper Uludağ, Rafal Gikiewicz, Mateh Hanousek, Cem Türkmen, Enes Tepecik, Mert Çetin.

Çaykur Rizespor: Oumar Diouf, Mame Mor Faye, Oscar Pinchi, Kuhusniddin Alikulov, Dal Varesanovic, Atilla Mocsi, Altın Zeqiri, Gustavo Sauer, Martin Minchev, Casper Höjer, Adolfo Gaich, Jonjo Shelvey, Janne Pekka Laine, Mustafa Şengül, Eray Korkmaz, Muhammet Taha Şahin, Hüseyincan Kırıkçı.

Gaziantep FK: İlker Karakaş, Brayan Riascos, Max Gradel, Janio Bikel, Ogün Özçiçek, Salem M'Bakata, Naoufel Khacef, Batuhan Şen, Albian Ajeti, Junior Morais, Florin Nita, Denis Dragus, Oğulcan Çağlayan, Nicolas N'Koulou.

Bitexen Antalyaspor: Adam Buksa, Zymer Bytyqi, Gerrit Holtmann, Britt Assombalonga, Erdoğan Yeşilyurt, Dario Saric, Sander van de Streek, Jakub Kaluzinski, Naldo, Ramzi Safuri, Ali Jasim, Sagiv Jehezkel.