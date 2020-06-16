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Spor

Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

AA16 Haziran 2020 Salı 13:55 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 13:55
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 28. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:

19 Haziran Cuma:

21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek

20 Haziran Cumartesi:

18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

21.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş: Mete Kalkavan

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe: Özgür Yankaya

21 Haziran Pazar:

18.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

21.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Alper Ulusoy

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

22 Haziran Pazartesi:

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

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