Süper Lig’de 29. haftanın hakemleri belli oldu

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Ali Palabıyık'a bu hafta maç verilmedi. Derbinin VAR hakemi olan Bülent Yıldırım ise Akhisarspor-Antalyaspor maçına atandı.

İşte haftanın hakemleri:

19 NİSAN 2019 CUMA

20:30 Kasımpaşa - Bursaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

20 NİSAN 2019 CUMARTESİ

16:00 Trabzonspor - Yeni Malatyspor (Zorbay Küçük)

16:00 Akhisarspor - Antalyaspor (Bülent Yıldırım)

19:00 Göztepe - BB Erzurumspor (Cüneyt Çakır)

19:00 Galatasaray - Kayserispor (Arda Kardeşler)

21 NİSAN 2019 PAZAR

13:30 Ankaragücü - Atiker Konyaspor (Koray Gençerler)

16:00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor (Hüseyin Göçek)

19:00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe (Mete Kalkavan)

22 NİSAN 2019 PAZARTESİ

20:00 DG Sivasspor - Beşiktaş (Mete Kalkavan)