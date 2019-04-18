Süper Lig’de 29. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig’de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Ali Palabıyık'a bu hafta maç verilmedi. Derbinin VAR hakemi olan Bülent Yıldırım ise Akhisarspor-Antalyaspor maçına atandı.
İşte haftanın hakemleri:
19 NİSAN 2019 CUMA
20:30 Kasımpaşa - Bursaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
20 NİSAN 2019 CUMARTESİ
16:00 Trabzonspor - Yeni Malatyspor (Zorbay Küçük)
16:00 Akhisarspor - Antalyaspor (Bülent Yıldırım)
19:00 Göztepe - BB Erzurumspor (Cüneyt Çakır)
19:00 Galatasaray - Kayserispor (Arda Kardeşler)
21 NİSAN 2019 PAZAR
13:30 Ankaragücü - Atiker Konyaspor (Koray Gençerler)
16:00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor (Hüseyin Göçek)
19:00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe (Mete Kalkavan)
22 NİSAN 2019 PAZARTESİ
20:00 DG Sivasspor - Beşiktaş (Mete Kalkavan)
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