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Süper Lig’de 29. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Ali Palabıyık'a bu hafta maç verilmedi. Derbinin VAR hakemi olan Bülent Yıldırım ise Akhisarspor-Antalyaspor maçına atandı.
 
İşte haftanın hakemleri:
 
19 NİSAN 2019 CUMA
 
20:30 Kasımpaşa - Bursaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
 
20 NİSAN 2019 CUMARTESİ
 
16:00 Trabzonspor - Yeni Malatyspor (Zorbay Küçük)
 
16:00 Akhisarspor - Antalyaspor (Bülent Yıldırım)
 
19:00 Göztepe - BB Erzurumspor (Cüneyt Çakır)
 
19:00 Galatasaray - Kayserispor (Arda Kardeşler)
 
21 NİSAN 2019 PAZAR
 
13:30 Ankaragücü - Atiker Konyaspor (Koray Gençerler)
 
16:00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor (Hüseyin Göçek)
 
19:00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe (Mete Kalkavan)
 
22 NİSAN 2019 PAZARTESİ
 
20:00 DG Sivasspor - Beşiktaş (Mete Kalkavan)

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