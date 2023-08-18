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Spor

Süper Lig'de 2'nci hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçı bu akşam İstanbulspor ile Kayserispor arasında oynanacak.

IHA18 Ağustos 2023 Cuma 08:53 - Güncelleme:
Süper Lig'de 2'nci hafta heyecanı başlıyor
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Lige Konyaspor beraberliği ile başlayan İstanbulspor ve lige Galatasaray beraberliği ile başlayan Kayserispor, bu akşam karşılaşacak. İstanbulspor ile Kayserispor bugün 5. kez Süper Lig'de karşı karşıya gelecek. Geride kalan 4 maçta 1 kez İstanbulspor 2 kez de Kayserispor kazanırken, 1 maç da berabere bitti. Kayserispor, sahasında 1-0 galip gelirken deplasmanda da 4-2 kazanan taraf olmuştu.

İstanbulspor ile Kayserispor arasında bugün oynanacak maç saat 21:00'de başlayacak. Sarper Barış Saka'nın yöneteceği müsabaka Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadında oynanacak.

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