Süper Lig'de 2'nci hafta heyecanı başlıyor

Lige Konyaspor beraberliği ile başlayan İstanbulspor ve lige Galatasaray beraberliği ile başlayan Kayserispor, bu akşam karşılaşacak. İstanbulspor ile Kayserispor bugün 5. kez Süper Lig'de karşı karşıya gelecek. Geride kalan 4 maçta 1 kez İstanbulspor 2 kez de Kayserispor kazanırken, 1 maç da berabere bitti. Kayserispor, sahasında 1-0 galip gelirken deplasmanda da 4-2 kazanan taraf olmuştu.

İstanbulspor ile Kayserispor arasında bugün oynanacak maç saat 21:00'de başlayacak. Sarper Barış Saka'nın yöneteceği müsabaka Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadında oynanacak.