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Spor

Süper Lig'de 31. hafta heyecanı sona erdi

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı Pazartesi seansında oynanan iki karşılaşmayla tamamladı. İşte müsabakaların ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü...

5 Nisan 2024 Cuma 01:15 - Güncelleme:
Süper Lig'de 31. hafta heyecanı sona erdi
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Trendyol Süper Lig'de 31. hafta, oynanan RAMS Başakşehir-Beşiktaş ve Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçlarıyla sona erdi.

RAMS Başakşehir sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken, Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor mücadelesi 0-0 sonuçlandı.

Ligde şampiyonluk yarışındaki iki takım Galatasaray ve Fenerbahçe, haftayı kayıpsız geçti.

Sarı-kırmızılılar sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek puanını 84'e yükseltti.

Taraftarı önünde Yukatel Adana Demirspor'la karşı karşıya gelen Fenerbahçe de sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak puanını 82 yaptı.

Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pendikspor ve İstanbulspor, 31. haftayı düşme hattında tamamlayan ekipler oldu.

İŞTE HAFTANIN SONUÇLARI

31. haftanın sonuçları şu şekilde:

İstanbulspor-Çaykur Rizespor: 0-4

Galatasaray-Atakaş Hatayspor: 1-0

Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: 0-3

Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 1-1

EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-0

TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: 1-3

Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa: 0-2

Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor: 4-2

Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 0-0

RAMS Başakşehir-Beşiktaş: 1-1

İŞTE PUAN DURUMU

Süper Lig'de 31. hafta maçlarının oynanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.GALATASARAY31273169204984
2.FENERBAHÇE31264183275682
3.TRABZONSPOR311641154411352
4.BEŞİKTAŞ31145124137447
5.KASIMPAŞA31137115555046
6.ÇAYKUR RİZESPOR31136124047-745
7.RAMS BAŞAKŞEHİR31127123936343
8.BITEXEN ANTALYASPOR31101293634242
9.CORENDON ALANYASPOR31101294142-142
10.EMS YAPI SİVASSPOR311011103743-641
11.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR31912104843539
12.YILPORT SAMSUNSPOR31107143541-637
13.MONDİHOME KAYSERİSPOR31109123645-936
14.MKE ANKARAGÜCÜ31713113740-334
15.ATAKAŞ HATAYSPOR31712123641-533
16.TÜMOSAN KONYASPOR31712123245-1333
17.GAZİANTEP FK3187163447-1331
18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK3179153439-530
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR3179153461-2730
20.İSTANBULSPOR3137212259-3713
Not: İstanbulspor ve Mondihome Kayserispor'un 3 puanı silinmiştir.

GELECEK HAFTANIN FİKSTÜRÜ

Süper Lig'de 32. hafta maçlarının programı şöyle:

12 Nisan Cuma:

20.00 Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor (Papara Park) (Ev sahibi takım seyircisiz)

13 Nisan Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor (Yeni Adana)

19.00 Beşiktaş-Yılport Samsunspor (Tüpraş)

14 Nisan Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir (Pendik)

16.00 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor (Mersin)

16.00 Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor (Çaykur Didi)

19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

15 Nisan Pazartesi:

20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)

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