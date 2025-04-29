Süper Lig'de 32. hafta tamamlandı! İşte sonuçlar ve puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta yapılan tek maçla sona erdi.

Ligde haftanın kapanış karşılaşmasında Göztepe, RAMS Başakşehir'i konuk etti. İzmir temsilcisi, müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.

Süper Lig'in 33. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: 5-1

Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor: 2-0

Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor: 1-2

Gaziantep FK-Fenerbahçe: 1-3

Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: 4-3

TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor: 3-1

Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor: 1-0

ikas Eyüpspor-Galatasaray: 1-5

Göztepe-RAMS Başakşehir: 4-1

GALATASARAY, SON 5 HAFTAYA 5 PUAN AVANTAJIYLA GİRDİ

Sarı-kırmızılı ekip, takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu.

Galatasaray'ın 5 puan farkla girdiği haftada Fenerbahçe'nin Gaziantep FK galibiyetiyle fark 2'ye indi. Sezonun flaş takımlarından Eyüpspor'a konuk olan "Cimbom" 5-1 kazanarak yeniden farkı 5 puana yükseltti.

FENERBAHÇE, GAZİANTEP DEPLASMANINDA GERİ DÖNDÜ

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 1-0 geri düşmesine rağmen 3-1 galip geldi.

Haftaya sarı-kırmızılı ekibin 5 puan arkasında giren sarı-lacivertliler, 14. dakikada gol yediği mücadeleyi uzun süre geride götürdü. Fenerbahçe, 68, 69 ve 72. dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

OSİMHEN GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, gol krallığı yarışında zirvedeki yerini korudu.

Süper Lig'de 26 müsabakada forma giyen Osimhen, 22 kez fileleri havalandırdı.

Osimhen'i 20 golle RAMS Başakşehirli Krzysztof Piatek, 19 golle Trabzonsporlu Simon Banza takip ediyor.

PUAN DURUMU

Süper Lig'de tamamlanan 33. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 31 25 5 1 78 30 48 80 2.FENERBAHÇE 31 23 6 2 80 31 49 75 3.REEDER SAMSUNSPOR 32 16 6 10 47 38 9 54 4.BEŞİKTAŞ 31 14 10 7 48 32 16 52 5.İKAS EYÜPSPOR 32 14 8 10 49 38 11 50 6.RAMS BAŞAKŞEHİR FK 31 14 6 11 50 43 7 48 7.TRABZONSPOR 31 12 9 10 52 39 13 45 8.GÖZTEPE 31 11 10 10 51 39 12 43 9.TÜMOSAN KONYASPOR 32 12 7 13 41 44 -3 43 10.KASIMPAŞA 31 10 12 9 53 55 -2 42 11.GAZİANTEP FK 31 12 6 13 41 43 -2 42 12.BELLONA KAYSERİSPOR 31 10 10 11 39 49 -10 40 13.ONVO ANTALYASPOR 31 11 7 13 34 55 -21 40 14.ÇAYKUR RİZESPOR 31 11 4 16 36 50 -14 37 15.NET GLOBAL SİVASSPOR 32 9 7 16 43 53 -10 34 16.CORENDON ALANYASPOR 31 9 7 15 36 47 -11 34 17.SİPAY BODRUM FK 32 9 7 16 24 37 -13 34 18.ATAKAŞ HATAYSPOR 31 4 7 20 33 62 -29 19 19.ADANA DEMİRSPOR 31 2 4 25 27 77 -50 -2

Not: Adana Demirspor'un 12 puanı silinmiştir.

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta, 2 Mayıs Cuma günü yapılacak Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor maçıyla başlayacak.

Haftanın kritik müsabakasında şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, Avrupa kupalarına katılmak için mücadele eden Beşiktaş'ı konuk edecek. Derbi, 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak.

Ligde 34. haftanın programı şöyle:

- 2 Mayıs Cuma:

20.00 Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

- 3 Mayıs Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)

19.00 Galatasaray-Net Global Sivasspor (RAMS Park)

- 4 Mayıs Pazar:

16.00 Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)

- 5 Mayıs Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)