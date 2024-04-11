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Spor

Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın başlıyor. İşte haftanın karşılaşmalarında düdük çalacak olan hakemler...

11 Nisan 2024 Perşembe 13:51 - Güncelleme:
Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şunlar:

Cuma:

20.00 Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor: Ümit Öztürk

13 Nisan Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük

16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: Ali Şansalan

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor: Mehmet Türkmen

19.00 Beşiktaş-Yılport Samsunspor: Direnç Tonusluoğlu

14 Nisan Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler

16.00 Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor: Emre Kargın

16.00 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor: Mert Güzenge

19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu

15 Nisan Pazartesi:

20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Cihan Aydın

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