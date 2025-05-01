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Spor

Süper Lig'de 34. hafta heyecanı yarın başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta maçları yarın oynanacak Antalyaspor-Konyaspor maçıyla başlayacak.

AA1 Mayıs 2025 Perşembe 09:37 - Güncelleme:
Süper Lig'de 34. hafta heyecanı yarın başlıyor
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Onvo Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe-Beşiktaş derbi mücadelesi de 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 34. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

3 Mayıs Cumartesi:

16.00 Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor (Gain Park)

16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)

19.00 Galatasaray-Net Golbal Sivasspor (RAMS Park)

4 Mayıs Pazar:

16.00 Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)

5 Mayıs Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

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