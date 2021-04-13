Süper Lig'de 34. hafta tamamlandı! İşte puan durumu

Ligde haftanın son gününde Kasımpaşa sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalırken, Fenerbahçe evinde Gaziantep'i 3-1, Aytemiz Alanyaspor da konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 3-2 mağlup etti.
Süper Lig'de deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-2 yenen Beşiktaş, puanını 70'e çıkartarak liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı takım, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan önünde yer alıyor.
Sonuçlar
Süper Lig'de 34. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Atakaş Hatayspor-Göztepe: 2-3
Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 0-0
Galatasaray-Fatih Karagümrük: 1-1
Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: 3-1
Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1
MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: 2-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş: 2-4
Kasımpaşa-Helenex Yeni Malatyaspor: 0-0
Fenerbahçe-Gaziantep: 3-1
Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor: 3-2
Puan durumu
Süper Lig'de 34. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.BEŞİKTAŞ
|32
|22
|4
|6
|70
|33
|70
|2.FENERBAHÇE
|33
|20
|6
|7
|59
|33
|66
|3.GALATASARAY
|32
|19
|5
|8
|62
|31
|62
|4.TRABZONSPOR
|33
|16
|10
|7
|40
|31
|58
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|33
|15
|7
|11
|52
|36
|52
|6.GAZİANTEP
|32
|13
|11
|8
|47
|37
|50
|7.ATAKAŞ HATAYSPOR
|32
|14
|7
|11
|53
|40
|49
|8.FATİH KARAGÜMRÜK
|33
|13
|10
|10
|48
|39
|49
|9.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|32
|11
|14
|7
|44
|38
|47
|10.GÖZTEPE
|33
|12
|10
|11
|49
|44
|46
|11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|33
|9
|15
|9
|32
|41
|42
|12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|32
|10
|10
|12
|39
|40
|40
|13.MKE ANKARAGÜCÜ
|32
|10
|6
|16
|39
|51
|36
|14.ÇAYKUR RİZESPOR
|32
|8
|12
|12
|36
|49
|36
|15.KASIMPAŞA
|33
|9
|9
|15
|35
|48
|36
|16.HELENEX YENİ MALATYASPOR
|32
|7
|13
|12
|39
|45
|34
|17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|32
|8
|9
|15
|35
|51
|33
|18.HES KABLO KAYSERİSPOR
|32
|8
|9
|15
|24
|41
|33
|19.GENÇLERBİRLİĞİ
|32
|8
|7
|17
|30
|55
|31
|20.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|33
|6
|10
|17
|32
|56
|28
|21.YUKATEL DENİZLİSPOR
|32
|6
|8
|18
|29
|55
|26
35. HAFTA
Süper Lig'de 35. hafta maçlarının programı şöyle:
16 Nisan Cuma:
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)
17 Nisan Cumartesi:
13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)
16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)
16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)
19.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)
18 Nisan Pazar:
16.00 Gaziantep-Kasımpaşa (Kalyon)
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)