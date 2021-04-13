Süper Lig'de 34. hafta tamamlandı! İşte puan durumu

AA 13 Nisan 2021 Salı 00:14 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 00:14

Ligde haftanın son gününde Kasımpaşa sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalırken, Fenerbahçe evinde Gaziantep'i 3-1, Aytemiz Alanyaspor da konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 3-2 mağlup etti.

Süper Lig'de deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-2 yenen Beşiktaş, puanını 70'e çıkartarak liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı takım, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan önünde yer alıyor.

Sonuçlar

Süper Lig'de 34. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Atakaş Hatayspor-Göztepe: 2-3

Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 0-0

Galatasaray-Fatih Karagümrük: 1-1

Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: 3-1

Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1

MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: 2-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş: 2-4

Kasımpaşa-Helenex Yeni Malatyaspor: 0-0

Fenerbahçe-Gaziantep: 3-1

Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor: 3-2

Puan durumu

Süper Lig'de 34. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y P 1.BEŞİKTAŞ 32 22 4 6 70 33 70 2.FENERBAHÇE 33 20 6 7 59 33 66 3.GALATASARAY 32 19 5 8 62 31 62 4.TRABZONSPOR 33 16 10 7 40 31 58 5.AYTEMİZ ALANYASPOR 33 15 7 11 52 36 52 6.GAZİANTEP 32 13 11 8 47 37 50 7.ATAKAŞ HATAYSPOR 32 14 7 11 53 40 49 8.FATİH KARAGÜMRÜK 33 13 10 10 48 39 49 9.DEMİR GRUP SİVASSPOR 32 11 14 7 44 38 47 10.GÖZTEPE 33 12 10 11 49 44 46 11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 33 9 15 9 32 41 42 12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 32 10 10 12 39 40 40 13.MKE ANKARAGÜCÜ 32 10 6 16 39 51 36 14.ÇAYKUR RİZESPOR 32 8 12 12 36 49 36 15.KASIMPAŞA 33 9 9 15 35 48 36 16.HELENEX YENİ MALATYASPOR 32 7 13 12 39 45 34 17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 32 8 9 15 35 51 33 18.HES KABLO KAYSERİSPOR 32 8 9 15 24 41 33 19.GENÇLERBİRLİĞİ 32 8 7 17 30 55 31 20.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 33 6 10 17 32 56 28 21.YUKATEL DENİZLİSPOR 32 6 8 18 29 55 26

35. HAFTA



Süper Lig'de 35. hafta maçlarının programı şöyle:

16 Nisan Cuma:

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)

17 Nisan Cumartesi:

13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)

16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

19.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)

18 Nisan Pazar:

16.00 Gaziantep-Kasımpaşa (Kalyon)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)