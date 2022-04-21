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Spor

Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde görev yapacak hakemleri açıkladı.

21 Nisan 2022 Perşembe 22:10 - Güncelleme: 21 Nisan 2022 Perşembe 22:10
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TFF, Süper Lig'de 34. haftada görev alacak hakemleri açıkladı.

8 Mart sonrası listede yer almayan Cüneyt Çakır yeni MHK ile geri döndü.

İşte haftanın maçlarında hakemler:

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Adana Demirspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Altay - Galatasaray: Volkan Bayarslan

Antalyaspor - Kayserispor: Cüneyt Çakır

Beşiktaş - Kasımpaşa: Yasin Kol

Gaziantep - Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz

Karagümrük - Giresunspor: Erkan Özdamar

Başakşehir - Hatayspor: Arda Kardeşler

Yeni Malatyaspor - Konyaspor: Sarper Barış Saka

Sivasspor - Alanyaspor: Ümit Öztürk

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