Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri belli oldu

TFF, Süper Lig'de 34. haftada görev alacak hakemleri açıkladı.
8 Mart sonrası listede yer almayan Cüneyt Çakır yeni MHK ile geri döndü.
İşte haftanın maçlarında hakemler:
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Adana Demirspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Altay - Galatasaray: Volkan Bayarslan
Antalyaspor - Kayserispor: Cüneyt Çakır
Beşiktaş - Kasımpaşa: Yasin Kol
Gaziantep - Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz
Karagümrük - Giresunspor: Erkan Özdamar
Başakşehir - Hatayspor: Arda Kardeşler
Yeni Malatyaspor - Konyaspor: Sarper Barış Saka
Sivasspor - Alanyaspor: Ümit Öztürk